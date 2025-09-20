“Ho vinto la mia battaglia personale”: Stefano De Martino mostra il grande cambiamento di Affari Tuoi

Nella puntata di Affari Tuoi del 20 settembre, Rossella Gomes da Avellino è arrivata al finale con una situazione favorevole: due pacchi rossi importanti (50mila e 100mila euro) contro lo strummolo napoletano. L’impiegata assicurativa, appassionata di moto, ha giocato col fidanzato Domenico. Stefano De Martino ha eliminato finalmente gli adesivi dalle carte. Ecco quanto ha vinto Rossella.

Nella puntata di Affari Tuoi del 20 settembre, Rossella Gomes da Avellino è arrivata al finale con una situazione favorevole: due pacchi rossi importanti (50mila e 100mila euro) contro lo strummolo napoletano. L'impiegata assicurativa, appassionata di moto, ha giocato col fidanzato Domenico. La coppia ha si è ritrovata con il pacco numero 19, con l'oggetto misterioso della serata rappresentato dallo strummolo, storico gioco napoletano portato come sempre da Thanat.

La partita di Rossella ad Affari Tuoi

La partita si è sviluppata attraverso varie fasi, con Rossella che ha saputo gestire le offerte del Dottore con strategia. Durante il gioco, il Dottore ha proposto un cambio che la concorrente ha preferito non utilizzare, aspettando il momento giusto. Il Dottore ha quindi offerto 10mila euro per quattro tiri, proposta rifiutata dalla coppia che ha preferito proseguire. La svolta della partita è arrivata quando hanno cambiato con il pacco numero 15 e sono rimasti soltanto quattro premi in gioco: 50mila euro, 100mila euro, lo strummolo e 500 euro, creando una situazione molto interessante con due pacchi rossi importanti contro due pacchi blu.

Il finale di Rossella: una situazione da sogno

Il penultimo momento decisivo è arrivato con l'apertura del pacco numero 13 della Valle d'Aosta, che conteneva i 500 euro, lasciando in gioco una situazione da sogno per qualsiasi concorrente di Affari Tuoi: un solo pacco blu (l'iconico strummolo napoletano) contro due grandi rossi da 50mila e 100mila euro. A questo punto è arrivata la telefonata del Dottore che ha proposto il gioco a carte, con un'offerta di 25mila euro. Stefano De Martino ha fatto notare un importante cambiamento rispetto alla scorsa stagione: "A differenza dello scorso anno, non ci sono più gli adesivi sulle carte che descrivono ‘cambio' e ‘offerta'", commentando scherzosamente di aver "vinto la sua battaglia personale" per questo cambiamento nel meccanismo del gioco.

Nel finale, c'è lo "strummolo" contro i 100mila. L'offerta finale del Dottore è di 33mila euro. Offerta che viene rifiutata. Purtroppo però, nel pacco numero 15, c'era lo strummolo. È andata non male, malissimo.