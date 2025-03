video suggerito

Herbert Ballerina, Fabio Balsamo e la verità su Lol 3: “Avevi riso prima tu”, “Non accetti la sconfitta” Herbert Ballerina e Fabio Balsamo, entrambi protagonisti della puntata in onda il 18 marzo di Stasera tutto è possibile, contestano il regolare svolgimento della gara a Lol: “Avevi riso prima tu”, stuzzica Herbert e la replica di Balsamo: “Non hai prove per dimostrarlo. Non accetti la sconfitta, eppure sono passati tanti anni”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un siparietto divertente sulle storie Instagram di Herbert Ballerina e Fabio Balsamo, entrambi protagonisti della puntata in onda il 18 marzo di Stasera tutto è possibile. I due comici sono stati anche i protagonisti della terza edizione di Lol, Fabio Balsamo l'ha vinta arrivando in finale con Luca Bizzarri e dividendo insieme la vittoria. Ma c'è un dettaglio che a Herbert Ballerina non è mai andato giù: il fatto di essere stato eliminato proprio per mano dell'attore The Jackal.

Il botta e risposta tra Herbert Ballerina e Fabio Balsamo

Nelle storie Instagram, si vede Herbert Ballerina e Fabio Balsamo rivolgersi ai loro follower con l'attore storico dei trailer di Maccio Capatonda lamentarsi: "Continua la cosa vergognosa di Lol. Io mi ero messo un pupazzetto dietro, ha suonato e Fabio Balsamo s'è messo a ridere. Io dopo mi sò messo a ridere e hanno inquadrato a me, ma in realtà stava ridendo prima lui". In quella puntata, infatti, Herbert Ballerina fu eliminato proprio in una dinamica del genere.

La replica di Fabio Balsamo: "Non accetti il verdetto e la sconfitta"

Fabio Balsamo ha risposto così: "Non è vero. Ammettiamo il caso che avessero ammonito me, sarebbe stata la prima ammonizione". Herbert Ballerina non molla e replica a sua volta: "Ma non è vero sarebbe stata la seconda, eri stato già ammonito. Hai riso prima tu". La chiusura del siparietto è affidata a Fabio Balsamo:

Perché non accetti il verdetto? Ti hanno fatto fuori. Si vede che il tuo racconto era finito lì, non potevi andare altro. Non hai prove per dimostrarlo. Non accetti la sconfitta, eppure sono passati tanti anni.

I due attori saranno protagonisti della puntata in onda questa sera di Stasera tutto è possibile, ma dovrebbero essere confermati anche per il gran finale del programma che si terrà l'8 aprile.