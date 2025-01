video suggerito

Helena Prestes è certa che sarà squalificata: come ha voluto trascorrere le ultime ore al Grande Fratello Al Grande Fratello, Helena Prestes è convinta che sarà squalificata nel corso della puntata di mercoledì 8 gennaio. Così, ha deciso di trascorrere quelle che ritiene essere le sue ultime ore nella casa in un modo speciale.

A cura di Daniela Seclì

Helena Prestes è convinta che sarà squalificata nel corso della puntata del Grande Fratello in onda mercoledì 8 gennaio. L'appuntamento in prima serata con il reality condotto da Alfonso Signorini è previsto per le ore 21:30. Nel corso della puntata saranno presi importanti provvedimenti. La concorrente, che a seguito di una lite ha lanciato dell'acqua contro Jessica Morlacchi, ha vissuto la giornata di ieri come la sua ultima nella casa e ha voluto congedarsi dai concorrenti con cui ha costruito dei rapporti.

Helena Prestes saluta i concorrenti del GF, è convinta che sarà squalificata

Tra le persone con cui Helena Prestes ha legato di più ci sono sicuramente Javier Martinez, Luca Calvani, Stefania Orlando, Amanda Lecciso e – nonostante gli alti e bassi – Zeudi Di Palma. La gieffina non sa che il televoto è stato annullato e che nella puntata del Grande Fratello in onda mercoledì 8 gennaio saranno presi seri provvedimenti. Tuttavia, sembra avvertire che il gesto di avere lanciato dell'acqua e poi un bollitore contro Jessica Morlacchi non sarà perdonato. Così, alla vigilia della puntata di stasera, Helena Prestes ha voluto radunare i concorrenti a cui tiene di più. A Stefania Orlando ha confidato: "Voglio parlarti prima della puntata di domani".

Poi, ha voluto concedersi una chiacchierata in giardino con coloro a cui vuole più bene: "Perché tanto domani…" si è lasciata sfuggire. Amanda Lecciso ha replicato: "Ma che dici?". Ma la modella brasiliana è rimasta ferma sulla sua convinzione: "Non è uno scherzo, intanto basta non lo ripeto più".

Javier Martinez preoccupato per Helena Prestes

"Lei è convinta che domani va via": ha confidato Javier Martinez ad Amanda Lecciso. La concorrente lo ha rassicurato, dicendosi certa che Helena Prestes non sarà squalificata: "Ma va, ma perché? Ma no". Anche Maxime Mbandà la pensa come lei: "Secondo me no, anche se sarebbe giusto che uscisse". Stasera scopriremo la verità. I provvedimenti potrebbero riguardare anche Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi.