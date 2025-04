Guillermo Mariotto in uno scatto insieme ai giudici di Ballando, Selvaggia Lucarelli: “Stiamo tornando”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'assenza nella finale di Ballando con le Stelle 2024, il futuro di Guillermo Mariotto nel programma condotto da Milly Carlucci era tutt'altro che certo. Lui stesso, in un'intervista a Verissimo rilasciata qualche tempo dopo la finale, aveva dichiarato che la produzione avrebbe potuto decidere di non richiamarlo in giuria. Uno scatto pubblicato da Selvaggia Lucarelli, però, potrebbe aver fugato ogni dubbio sulla questione: "Stiamo tornando", le parole della giornalista.

Lo scatto di Selvaggia Lucarelli insieme a Guillermo Mariotto

In una story postata su Instagram da Selvaggia Lucarelli, la giornalista compare non solo insieme a Mariotto, ma anche agli altri giudici di Ballando: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e la conduttrice Milly Carlucci. A corredo dell'immagine, la didascalia: "Stiamo tornando e il cotto del pavimento non ci fermerà". La giornalista non ha specificato cosa stessero facendo insieme, ma la reunion potrebbe essere dovuta allo spin-off in quattro puntate sul programma che andrà in onda in primavera.

La story pubblicata su Instagram da Selvaggia Lucarelli

Anche Ivan Zazzaroni, qualche giorno fa, aveva indirettamente confermato la presenza di Mariotto in giuria: "Ti immagini Milly che cambia?", aveva detto.

Il mea culpa di Mariotto

Ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, il giurato aveva riconosciuto di non essersi comportato in modo eccellente con la produzione Rai, assentandosi nel corso di una delle ultime puntate a causa di un problema con la sua maison di moda: "Faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi per mio dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Tutti. Mi dispiace".