Selvaggia Lucarelli prosciolta dall’accusa di avere diffamato Fedez definendolo “Bimbominkia”

Selvaggia Lucarelli è stata prosciolta dall'accusa di diffamazione ai danni di Fedez per averlo definito ‘Bimbominkia'. Il giudice Luigi Cernuto ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere al termine dell'udienza per valutare se il caso richiedesse un approfondimento dibattimentale o meno. In questa vicenda secondo il giudice non c'erano i presupposti di una ‘ragionevole ipotesi di condanna'.

L'avvocato di Lucarelli: "Bimbominkia non era offensivo, solo infantile"

"Il giudice ha ritenuto che quell'espressione non fosse offensiva tanto piu' che, come abbiamo sostenuto, è lo stesso Fedez a utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life' in cui si legge l'autodefinizione: ‘Noi bimbiminkia4life' e anche nella canzone ‘Polaroid'. L'espressione, come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile, non offensivo", spiega all'AGI l'avvocata Barbara Indovina che assiste Selvaggia Lucarelli . Per gli avvocati di Federico Lucia, invece, la parola sarebbe stata offensiva e lesiva della sua reputazione, alludendo a una persona "con scarso quoziente intellettivo".

Cosa aveva detto Selvaggia Lucarelli contro Fedez

Lucarelli aveva scritto sul video di Luis Sal: "Mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui, Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio Selvaggio. Poi Luis Sal è il primo ex collaboratore ed ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il Bimbomikia frontalmente, con un certo coraggio".

"Dalla prima denuncia a Corona per cose gravissime a cui sono seguite le altre sei è passato un anno e due mesi", aveva commentato di recente Lucarelli, con riferimento alla richiesta di ammonimento di Corona da parte di Fedez, "Non hanno neppure chiuso le indagini. Ignorata. Fedez mi denuncia perché gli ho scritto "bimbominkia" (wow), io già rinviata a giudizio e processo iniziato. Processo per "bimbominkia", tra l'altro espressione che si auto attribuisce nella canzone "Noi bimbominkia for life".