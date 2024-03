Greta Rossetti si sfoga: “Nessuno crede in me, sono fantastica ma lo so solo io e questo fa male” Al Grande Fratello lo sfogo di Greta Rossetti. La concorrente nota una totale mancanza di fiducia nei suoi confronti: “Nessuno crede in me e nel mio potenziale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Momento di tristezza per Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello. La concorrente ritiene di non riuscire a dimostrare il suo valore fino in fondo. In particolare, le piacerebbe che le persone – e soprattutto la madre – riuscissero a vedere il suo potenziale, ma percepisce attorno a sé una certa sfiducia di fondo. Ne ha parlato con Sergio D'Ottavi e Alessio Falsone, che hanno provato a consolarla.

Grande Fratello, Greta Rossetti tenta di dimostrare a sua madre il suo valore

Greta Rossetti ha incontrato la madre Marcella Bonifacio nella puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 14 marzo. Nelle ore successive alla diretta, ha avuto un momento di fragilità che ha condiviso con Sergio D'Ottavi e Alessio Falsone:

Sai cosa mi fa tanto male? Sapere che non c'è nessuno che crede in me. Non crede al mio potenziale, a quello che dimostro. Anche se ora non lo faccio più, ho fatto un percorso cercando di dimostrare sempre a mia mamma, alle persone fuori, quanto potevano credere in me, che da sola posso farcela a raggiungere qualsiasi cosa. E sento che non hanno creduto in me. Non hanno creduto nella mia persona, nel mio potenziale, in quello che potevo fare da sola.

Alessio Falsone consola Greta Rossetti

Greta Rossetti ha continuato nel suo sfogo: "So di essere una persona fantastica, ma allo stesso tempo lo so solo io e nessun altro. È brutto. Cosa devo fare per fare in modo che credano in me e che siano fieri e orgogliosi di me? Non so come dimostrarglielo". Alessio Falsone, allora, è intervenuto e l'ha invitata a tirare fuori la grinta:

Quando ci credi, le cose arrivano. Non permettere agli altri di condizionarti. Non è giusto. La vita è una, va rispettata e onorata. Per quanto sia difficile la tua posizione, sei fortunata. Non ti rovinare questi ultimi giorni, se lunedì esci avrai dei rimpianti. Devi credere in quello che fai senza lasciarti condizionare.