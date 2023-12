Greta Rossetti fa un passo verso Vittorio: “Mi dai un bacio o no? Sono troppo passionale e carnale” Dopo l’uscita di Mirko dal Grande Fratello, Greta Rossetti è sempre più vicina a Vittorio Menozzi. Chiacchierando con lui, tra uno scherzo e l’altro, ha detto: “Mi dai un bacio o no? Sono tre settimane, io sono passionale e una donna libera”.

A cura di Elisabetta Murina

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello. Dopo l'uscita di Mirko Brunetti nella puntata del 9 dicembre, la ragazza si trova spesso a chiacchierare e scherzare con il coinquilino. E così, tra un discorso e l'altro, gli ha chiesto di darle un bacio sulle labbra.

Greta chiede un bacio a Vittorio, la sua reazione

Greta e Vittorio, seduti in salotto con alcuni compagni, hanno iniziato a chiacchierare riguardo la situazione sentimentale della 25enne dopo l'uscita di Mirko Brunetti dalla Casa. Tra loro il rapporto è arrivato al capolinea, anche se lei continua ancora a pensarci: "Mirko ad oggi ha fatto tanto per me, io l'ho trattato male perché non mi fidavo di lui. E lui non se lo meritava perché mi ha dato veramente tantissimo". "Pensi di aver sbagliato a non fidarti di lui?", le ha chiesto Vittorio. La concorrente ha spiegato: "Sì. Ma ho paura comunque. Dobbiamo ricostruire, sicuramente sono predisposta nel farlo".

Il modello ha poi scherzato con Greta riguardo al rapporto che hanno costruito in queste tre settimane: "Mi stai dicendo che sono un ruotino di scorta?". "Ti sto dicendo che adesso chiarisco questa situazione appena ne avrò l'occasione, poi parleremo del nostro futuro insieme", ha ribattuto Greta con il sorriso. Nella conversazione è poi intervenuto Marco Maddaloni che, rivolgendosi alla 25enne, ha detto: "Allora non puoi baciare nessuno con la lingua qua dentro, sorella". Ma la diretta interessata ha le idee chiare: "Io sono una donna single, ad oggi sono una donna libera da tre settimane". "Ma se il tuo cuore è impegnato…", ha ribattuto il judoka. Per Greta, sentimenti e passione sono due argomenti diversi: "Il cuore è una cosa, l'attrazione fisica un'altra". Poi, guardando Vittorio, ha detto: "Quindi mi baci o no? Sono troppo passionale e carnale, sono già tre settimane". Il concorrente è rimasto spiazzato, senza sapere bene cosa rispondere. Così, Maddaloni è intervenuto: "Al posto tuo sarei già andato a dormire".