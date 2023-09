Grecia Colmenares a Verissimo prima del GF: “Sono emozionata, la Casa è il posto giusto per me” Grecia Colmenares è stata ospite di Verissimo prima dell’ingresso al GF: “Sono emozionata, il reality era un mio sogno”, le parole dell’attrice pronta per abbracciare una nuova avventura.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grecia Colmenares, regina delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta, è pronta per una nuova avventura come concorrente del Grande Fratello, il reality in partenza da lunedì 11 settembre. Ospite oggi, sabato 9 settembre, di Verissimo ha parlato della sua nuova esperienza televisiva: "Sono emozionata, volevo entrare in quella casa da anni".

Grecia Colmenares pronta per il GF

"Sono emozionata, da anni volevo entrare nel programma. All'Isola rimasi pochi giorni, fu una bella esperienza però dopo guardai il GF, pensai che era il posto giusto dove andare. Vorrei mostrare chi sono, la mia personalità": così Grecia Colmenares ha commentato il suo imminente ingresso nella casa di Cinecittà. Per lei si tratta di un'esperienza inedita:

A mio figlio ho detto che avrei partecipato, mi ha detto "Se sei felice, vai". Sono molto emozionata, è una cosa che non so spiegare. Vedranno tutto, cosa so fare, come sono come persona.

Per l'attrice è arrivato un video messaggio da parte di Patrizia Rossetti, ex del GF VIP, che le ha augurato buona fortuna: "Sii te stessa, sii come sei, e vedrai che il GF ti darà grossi risultati".

Leggi anche Quando inizia Verissimo, la data delle nuove puntate su Canale 5

L'amore per il figlio Gianfranco e per se stessa

"Oggi vivo in Venezuela, sono felice lì": l'attrice ha raccontato dell'amore che ha ricevuto dai genitori nonostante la separazione. Nel ricordare la mamma, non è riuscita a trattenere le lacrime: "Ora è felice in cielo". Mamma di Gianfranco, – "Lui oggi ha 31 anni, è un uomo. Cerco di essere tranquilla, lui vive a Miami" – , da giovane ha perso una bambina. "Se fosse nata l'avrei chiamata Italia, per omaggiare gli italiani e il loro amore". Grecia Colmenares si sposò a 17 anni: "Ero innamorata, ma il matrimonio è durato poco. Lui è un bravo uomo, ma ha una personalità diversa da quella che cercavo. Poi mi sono innamorata del papà di mio figlio, con lui è durata quasi 18 anni. Da tre anni sono separata, sola sto bene, sono felice con me stessa. Se arriva una persona, bene".