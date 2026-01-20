Grazia Di Michele esclusa dallo speciale per Vanoni: “Ero sua amica, ma Fazio vuole solo artisti con tanto seguito”

Grazia Di Michele è stata esclusa dallo speciale Ornella senza fine, andato in onda domenica 18 gennaio su Nove e dedicato a Ornella Vanoni. Nel corso della serata diversi artisti hanno reso omaggio alla cantante, da Annalisa a Loredana Bertè, Mahmood e Marco Mengoni, tra commozione e momenti emozionanti. La cantautrice e insegnante di musica, in passato professoressa di canto di Amici, si è sfogata sui social rivolgendosi al conduttore Fabio Fazio, che non l'avrebbe chiamata.

"Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l'omaggio a Ornella. Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un'amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei", ha esordito sul suo profilo Facebook accompagnando il messaggio a una foto dell'artista a Che Tempo Che Fa. Di Michele spiega che le sarebbe piaciuto uno "strappo alla regola" da parte di Fazio "per portare in TV anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione". La regola, secondo la cantautrice, consisterebbe nel volere in televisione "solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno".

A legare Grazia Di Michele e Ornella Vanoni un rapporto di amicizia e professionale, ma anche e soprattutto un "bagaglio di ricordi legati con fili d'oro". In conclusione de suo messaggio, si è detta dispiaciuta per l'accaduto: "Sinceramente mi dispiace che un'amica e un'artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un'omologazione che è diventata davvero una storia "senza fine".