Grazia Di Michele dopo lo sfogo contro Fazio per il mancato invito a CTCF: “Ornella Vanoni era un’amica speciale”

Dopo lo sfogo contro Fabio Fazio per il mancato invito allo speciale di Che tempo che fa dedicato a Ornella Vanoni, andato in onda la scorsa domenica sul Nove, Grazia Di Michele è stata ospite ieri sera di Geppi Cucciari a Splendida Cornice per parlare della sua amicizia con la celebre artista morta a 91 anni lo scorso 22 novembre 2025.

Dopo aver cantato con la Cucciari una canzone omaggio per la Vanoni e per Valentino Garavani, celebre stilista morto il 19 gennaio a 93 anni, la conduttrice, con tono sarcastico e facendo riferimento allo sfogo della Di Michele sulla serata di CTCF dedicata all'artista, ha dichiarato: "Parliamo di Ornella, di cui questi giorni si è parlato pochissimo, con pochissimi mezzi, su altre reti. Ciao Fabio (Fazio, ndr), questa puntata è per te, hai fatto un omaggio in punto di piedi".

Le parole di Grazia Di Michele per Ornella Vanoni

Grazia Di Michele ha avuto modo di raccontare, ospite di Rai 3, della sua amicizia con Ornella Vanoni. "Ci univa la musica" ha spiegato, ricordando alcuni momenti della sua vita legati all'artista. "Abitavamo di fronte, in Brera, io ero incinta e lei mi chiamava e mi diceva "So che hai voglia di mirtilli". Lei voleva che andassi da lei, si inventava voglie che non avevo. Andavo a casa sue e mi preparava belle ciotole con la frutta. Suonavamo insieme, scrivevamo canzoni. Lei è stata un'amica speciale". Speciale perché associa a lei il suo trasferimento da Roma a Milano, e anche la realizzazione di alcune canzoni famose: "Abbiamo iniziato a collaborare insieme quando mi sono trasferita a Milano, è stato un incontro con Milano, la città, le nostre passeggiate", ha aggiunto. Parole che in parte aveva già espresso durante l'omaggio social alla cantante, pubblicato nel giorno in cui è venuta a mancare. Su Instagram, a corredo di una foto di Ornella Vanoni, Grazia Di Michele aveva raccontato che in uno dei pomeriggi trascorsi insieme, nacque il brano "Buonanotte piccolina".