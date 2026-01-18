La puntata di Che Tempo Che Fa dedicata a Ornella Vanoni del 18 gennaio: ospiti e cantanti, chi le renderà omaggio

Domenica 18 gennaio 2026 la puntata di Che tempo che fa sarà dedicata a Ornella Vanoni. “Ornella Senza Fine” raccoglierà tanti artisti, cantanti e volti dello spettacolo, nello studio di Fabio Fazio: ecco tutti i nomi.

Domenica 18 gennaio 2025 Che tempo che fa dedicherà la sua puntata a Ornella Vanoni. La cantante, morta la sera del 21 novembre 2025 a 91 anni, è stata ospite numerose volte del programma di Fabio Fazio, in onda sul NOVE, diventando molto più di una semplice invitata, una presenza familiare e attesa dal cast del talk e anche dai spettatori. E domenica sera ospiti, tra cantanti e volti dello spettacolo, entreranno in studio per omaggiarla nello speciale "Ornella Senza Fine" di CTCF.

Gli ospiti di CTCF domenica 18 gennaio per Ornella Vanoni

Tantissimi artisti, tra celebri cantanti e volti noti dello spettacolo italiano, saranno ospiti della puntata speciale di Che tempo che fa dedicata a Ornella Vanoni, "Ornella Senza Fine". Lo speciale andrà in onda sul NOVE domenica 18 gennaio 2026 dopo Che tempo che fa Notizie, il cui orario di inizio è fissato per le 20.25 e vedrà in studio con Fabio Fazio nomi come Marco Mengoni, Annalisa, Virginia Raffaele, Loredana Bertè. Ecco la lista completa degli ospiti:

Gianni Morandi

Annalisa

Fiorella Mannoia

Francesco Gabbani

Emma

Diodato

Noemi

Giuliano Sangiorgi

Elisa

Mahmood

Arisa

Toquinho

Loredana Bertè

Virginia Raffaele

Malika Ayane

Marco Mengoni

Interverranno, nel corso della serata, anche Vincenzo Mollica, Pacifico, Filippa Lagerbäck, Mara Maionchi, Mario Lavezzi, il Sindaco di Milano Beppe Sala e i familiari di Ornella Vanoni, il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla.

Milano intitola un'aiuola a Ornella Vanoni: "Era un suo desiderio"

Durante una delle pause alle prove della puntata in diretta domenica sera sul NOVE, Fabio Fazio si è ritagliato pochi minuti per un annuncio speciale che riguarda un desiderio di Ornella Vanoni esaudito dalla città di Milano. Alla cantante è stata dedicata un'aiuola nella sua città e in puntata il conduttore svelerà il luogo in cui si trova. "Voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica. E devo dire grazie, ma grazie proprio con tutto il cuore, per l’impegno e la velocità, al Sindaco di Milano Beppe Sala e all’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, che ringrazio di cuore, perché riusciremo ad esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano. Lei teneva molto a questa aiuola", le parole di Fazio, emozionato di portare in scena un appuntamento speciale del suo talk dedicato alla sua cara amica Ornella Vanoni. "Succederà qualcosa al di fuori dall'ordinario", ha anticipato.