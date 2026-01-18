Gli ospiti di Domenica in del 18 gennaio. Che tempo che fa diventa “Ornella senza fine” e cambia orario

Gli ospiti di Domenica in e speciale Che tempo che fa di domenica 18 gennaio. La lista di personaggi famosi che siederanno nel salotto di Mara Venier nel pomeriggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, e nello studio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle 21:30 su NOVE con la puntata speciale di Che Tempo che ha come titolo Ornella senza fine, in ricordo e omaggio a Ornella Vanoni.

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier

Domenica 18 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, tornano Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per una nuova puntata di Domenica In. La musica e il Festival di Sanremo saranno protagonisti insieme ai volti storici della kermesse: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. A commentare aneddoti e ricordi, interverranno come opinionisti Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio. Si aggiungerà Serena Autieri, che è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2003 al fianco di Pippo Baudo. E ancora Alexia, vincitrice del Festival di Sanremo 2003 con “Per dire di no”, proporrà un medley dei suoi più grandi successi. Il direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr., figlio di Sophia Loren, e il tenore Pasquale Esposito, presenteranno “Celebrando Sophia Loren”, le due serate-evento in programma al Teatro Augusteo di Napoli il 21 e 22 febbraio. Per l’approfondimento di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme a Giovanna Botteri e Salvo Sottile. Non mancherà il momento dedicato al gioco La cassaforte di Domenica In con Teo Mammucari.

Gli ospiti di Fazio e Littizzetto a Ornella senza fine

La puntata di domenica 18 gennaio di Che Tempo che fa, che segna anche il ritorno della trasmissione dopo le vacanze natalizie, diventerà Ornella senza fine, uno speciale interamente dedicato alla memoria di Ornella Vanoni. Cambiano orario per una sera e partono alle 21:30, con un prime time in piena regola. Tanti gli ospiti di questa puntata speciale e i cantanti che si susseguiranno sul palco per ricordare la cantante scomparsa lo scorso 21 novembre e omaggiarla con le sue canzoni più belle. In studio ci saranno anche Vincenzo Mollica, Pacifico, Filippa Lagerbäck, Mara Maionchi, Mario Lavezzi, il Sindaco di Milano Beppe Sala e i familiari di Ornella Vanoni, il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla. Un evento che si aggiunge a quello della intitolazione dell'aiuola di Milano fortemente desiderata da Vanoni, che ha ricevuto l'approvazione del sindaco Sala e sarà inaugurata a breve.