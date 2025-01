video suggerito

Grande Fratello, nessun eliminato: 4 concorrenti ripescati, sei concorrenti in nomination Nella puntata del 23 gennaio del Grande Fratello, Helena Prestes, Michael Castorino, Iago Garcia e Jessica Morlacchi sono stati ripescati e sono tornati ufficialmente in gioco. In nomination sei concorrenti.

A cura di Elisabetta Murina

Helena Prestes, Michael Castorino, Jessica Morlacchi e Iago Garcia sono i quattro concorrenti ripescati e tornati ufficialmente in gioco nella puntata del 23 gennaio del Grande Fratello. Nessun inquilino è stato eliminato. Nel corso della serata, condotta da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5, si sono svolte le consuete nomination: al televoto sono finiti Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Chi sono i 4 concorrenti ripescati al GF

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, 4 tra i 6 ex concorrenti ripescati sono tornati ufficialmente in gioco per volere del pubblico. La prima a rientrare nella Casa è stata Helena Prestes, a cui si è poi aggiunto Michael Castorino. L'annuncio del secondo nome è stato fatto da Stefania Orlando. A seguire, gli altri due ingressi nella casa sono stati quelli di Jessica Morlacchi e di Iago Garcia.

Chi è andato in Nomination ?

Nella puntata di giovedì 23 febbraio, come al solito si sono svolte le nomination, alle quali hanno preso parte anche i concorrenti ripescati. Le donne, sono state chiamate a fare le loro scelte in Mistery, approfittando del faccia a faccia per togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Per gli uomini, invece, è stato il momento dei piramidali, quindi alcuni di loro hanno potuto fare la loro nomination in confessionale, mentre altri si sono dovuti adeguare, manifestando il loro voto in diretta. Alla fine delle votazioni a rischiare l'eliminazione la prossima settimana sono Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Cosa è successo nella puntata del 23 gennaio 2025

La puntata del 23 gennaio del Grande Fratello si è aperta con una spiegazione di Alfonso Signorini in seguito a diverse lamentele dei coinquilini, che si sono chiesti il perché della decisione di far tornare in gioco ex concorrenti. Spazio poi a un faccia a faccia tra Shaila Gatta e Stefania Orlando e al ritorno in Casa si Helena Prestes. La modella è venuta a conoscenza della notte passata insieme da Zeudi e Javier. Intanto è stata affrontata anche la questione del regolamento violato da parte di Lorenzo Spolverato e, poi, in vari momenti della serata si è assistito agli ingressi dei quattro concorrenti ripescati.