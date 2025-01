video suggerito

GF, Stefania Orlando attacca Shaila Gatta: "Reciti sempre. Con Lorenzo coppia da reality, siete finti" Stefania Orlando pensa che il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello non sia sincero: "Siete troppo teatrali, di sostanza non c'è granché". Nella puntata del 23 gennaio, l'ex Velina ha ribattuto: "Sei una vipera, sputi veleno su tutti".

A cura di Elisabetta Murina

"Due regine ai ferri molto corti". Così Alfonso Signorini, nella punta del 23 gennaio del Grande Fratello, ha parlato di Stefania Orlando e Shaila Gatta, tra le quali non scorre buon sangue. La prima trova irrispettoso il comportamento della coinquilina con il fidanzato Lorenzo Spolverato nella Casa e pensa che siano troppo teatrali e costruiti. Il confronto in diretta.

L'opinione di Stefania Orlando su Lorenzo e Shaila

"Date l'impressione per formare questa coppia da reality", ha detto Stefania Orlando parlando di Shaila e Lorenzo, sostenendo che ostentino il loro rapporto e non siano sinceri. "Lei è una donna che fa questo lavoro da 20 anni e recita un copione. Lo trovo disonesto, subdolo, di una falsità incredibile. È una vipera in senso negativo, deve sputare veleno su tutti qualsiasi cosa dica", ha replicato l'ex velina di Striscia la Notizia, a cui non piace il comportamento della coinquilina.

"Sono vera, non come te che reciti dalla mattina alla sera. La maschera ti è caduta. Quello che fate voi mi sembra tanto teatrale, di sostanza non c'è granché", ha ribattuto Orlando ribadendo la sua idea. E poi ha aggiunto: "La differenza tra me e te è che tu vuoi fare la simpatica, io no. Per me non siete sinceri, troppo teatrali, tutti si lamentano".

La replica della coppia Lorenzo-Shaila

"Tu mi stai antipatica. Noi non duriamo? Il tuo matrimonio non è durato", ha detto Shaila piuttosto alterata. "Non sei molto carina. Prima di entrare mettevo in dubbio la coppia, mi sono presa un mese di tempo prima di parlare", ha risposto Orlando infastidita dal fatto che la ragazza abbia menzionato il suo matrimonio. Tornate in salotto con il resto dei coinquilini, nella conversazione è intervenuto anche Lorenzo Spolverato, che ha spiegato: "Del tuo parere, Stefania, non mi interessa. Preoccupati di altro".