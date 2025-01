Signorini spiega perché al GF 4 eliminati saranno ripescati: “Abbiamo l’esigenza di prolungare il programma”

video suggerito

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, alcuni concorrenti saranno ripescati dopo l'eliminazione. Il resto degli inquilini non ha visto di buon occhio la decisione e più volte si è lamentato del volere del pubblico. All'inizio della puntata del 23 gennaio, Alfonso Signorini ha fatto chiarezza e spiegato i motivi.

Alfonso Signorini spiega perché alcuni ex concorrenti saranno ripescati

Dopo aver sentito le lamentele degli inquilini, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza spiegando perché il GF ha ripescato quattro ex concorrenti e non ne ha fatti entrare di nuovi. "Abbiamo l'esigenza di prolungare il programma, che durerà ancora un po' di puntate", ha ammesso il conduttore con sincerità. Poi ha aggiunto: "Avevamo l'esigenza di rinnovare con storie e dinamiche nuove la vita nella Casa. Infatti, nelle prossime puntate entreranno anche nuovi concorrenti". Signorini ha spiegato poi che la decisione è stata presa dal pubblico e non dagli autori del GF:

Avevamo bisogno di gente che sapeva come si crea le dinamiche, gente rodata. Lo ha deciso il pubblico e non il GF. Abbiamo chiesto a loro se volessero dare una seconda chance agli ex concorrenti. Lo stesso pubblico che ha deciso e eliminato Helena è quello che ha votato per dare una seconda possibilità a Helena. Ognuno di voi avrà una seconda possibilità.

Tuttavia, Stefania Orlando pensa che non sia giusto: "Loro hanno attinto a delle informazioni dall'esterno". Signorini ha però risposto lanciando una frecciatina a Lorenzo Spolverato, che avrebbe usato il cellulare nella Casa violando il regolamento: "A me risulta che anche qualcuno che è dentro abbia attinto da informazioni esterne, ne parleremo. Non dico che siamo offesi, ma ci siamo rimasti male".

Il bonus per i concorrenti del GF

Signorini ha svelato che anche per i ‘veterani' del Grande Fratello è prevista una seconda possibilità di ritornare in gioco se dovessero essere eliminati. Si tratta di un bonus di cui solo 4 concorrenti su 17 potranno godere. Il conduttore ha aperto un televoto flash in diretta spiegando:

I 4 più votati guadagneranno una seconda vita, cioè la possibilità di tornare in gioco. Questo vantaggio cesserà alla semifinale del gioco. Da stasera fino alla finale non ci sono più preferiti, né nella Casa né dalle opinioniste in studio. Inizierà la fase del ‘tutti contro tutti'.