Grande Fratello, anticipazioni puntata del 16 gennaio: il ritorno di Helena Prestes in Casa Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio 2025. Dopo l'eliminazione, Helena Prestes farà rientro in Casa per un confronto con i suoi ormai ex inquilini. In programma anche la visita del "guru della moda" per Lorenzo Spolverato. Cosa succederà.

A cura di Gaia Martino

Dopo l'appuntamento dello scorso lunedì, questa sera, giovedì 16 gennaio 2025, è in programma su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello. In prima serata Alfonso Signorini – accompagnato in studio da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, le opinioniste, e da Rebecca Staffelli, voce dei social – torna in tv con il secondo appuntamento settimanale del reality che tre giorni fa ha visto la discussa eliminazione di Helena Prestes. Proprio quest'ultima, stando alle anticipazioni, farà rientro in casa per un confronto con i suoi ormai ex inquilini. Lorenzo Spolverato riceverà una visita inaspettata: ecco cosa succederà.

Le anticipazioni di stasera del Grande Fratello di stasera: il confronto tra Helena Prestes e gli inquilini

Dopo l'eliminazione e il ritiro, Helena Prestes e Jessica Morlacchi saranno ancora protagoniste del Grande Fratello: nella puntata di questa sera, giovedì 16 gennaio 2025, avranno un confronto con i loro ormai ex inquilini. Le anticipazioni del reality condotto da Alfonso Signorini rivelano inoltre che Lorenzo Spolverato riceverà una visita inaspettata: si troverà davanti al tanto chiacchierato "guru della moda", Saro Mattia Taranto, che recentemente ha raccontato a NuovoTv di aver avuto un flirt con lui, ora impegnato sentimentalmente con Shaila Gatta. L'uomo ha sostenuto di aver trascorso una serata con il concorrente durante la quale è scattato anche un bacio.

Una sorpresa per Tommaso Franchi e l'esito del televoto

Anche per Tommaso Franchi è in programma una sorpresa: il concorrente toscano riceverà la visita della mamma, Ginevra. Alfonso Signorini come da tradizione svelerà poi l'esito del televoto che vede protagonisti Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda. Uno tra loro sarà eletto preferito del pubblico.