Lorenzo Spolverato nega la relazione con il guru della moda, stasera il confronto al GF: chi è Saro Mattia Taranto Nella puntata del Grande Fratello in onda stasera, giovedì 16 gennaio, Lorenzo Spolverato incontrerà il guru della moda Saro Mattia Taranto, Fashion Designer che lavora per il brand Alviero Martini.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Lorenzo Spolverato per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda giovedì 16 gennaio svelano che nella casa ci sarà un incontro chiarificatore. Lorenzo Spolverato, infatti, avrà un faccia a faccia con il "guru della moda" Saro Mattia Taranto che sostiene di avere avuto un flirt con il concorrente. Ma andiamo con ordine.

Lorenzo Spolverato nega l'esistenza del guru della moda, stasera l'incontro

Nelle scorse puntate del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha chiesto più volte conto a Lorenzo Spolverato di un presunto rapporto personale con un misterioso "guru della moda". Il concorrente ha detto di non avere idea di chi possa essere l'uomo a cui alcuni siti fanno riferimento. Poi, la madre di Shaila Gatta è entrata nella casa e sottovoce ha assicurato alla figlia: "Lorenzo è gay, lo sanno tutti". Anche nel suo caso, il riferimento era alle notizie circolate su una presunta relazione tra Spolverato e un uomo molto influente nel campo della moda. Negli ultimi giorni, Luca Calvani ha lanciato un appello seppure con ironia: "Guru della moda vieni, così ci divertiamo un po' anche noi". Ma Lorenzo ha ribadito di non avere idea di chi sia quest'uomo: "Ma chi è questo guru della moda? Vorrei conoscerlo anch'io, ma chi è. Ma arriverà, arriverà il guru della moda". Lorenzo Spolverato non si sbagliava. Stasera, giovedì 16 gennaio, il confronto.

Chi è il guru della moda Saro Mattia Taranto

Saro Mattia Taranto è il cosiddetto guru della moda, l'uomo che sostiene di avere avuto una relazione affettuosa con Lorenzo Spolverato. Lavora per il brand Alviero Martini. In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv ha raccontato: "Io e Lorenzo ci siamo conosciuti alla prima a Milano del film Runner il 2 dicembre 2023. Durante la serata Lorenzo si è mostrato particolarmente galante con me. E devo ammettere che è stato anche molto malizioso, come si fa quando si è interessati a qualcuno. Dopo l’evento abbiamo deciso di proseguire la serata insieme. Poi lui mi ha accompagnato a casa e in auto c’è stato un bacio tra di noi. Ma il bacio tra di noi è stato molto passionale e sentito. Non è stato un bacetto tra amici ma qualcosa di più sentito!". Stasera tutti i nodi verranno al pettine. Scopriremo chi dice la verità e chi mente.