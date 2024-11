video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni 12 novembre: perché Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa, entra Stefano Tediosi Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda stasera, martedì 12 novembre. La verità sul motivo che ha spinto Enzo Paolo Turchi a lasciare la casa, l’ingresso dell’ex tentatore Stefano Tediosi e il verdetto del televoto tra Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Stasera, martedì 12 novembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Quella di stasera sarà una puntata ricca di colpi di scena che potrebbero stravolgere le dinamiche del reality condotto da Alfonso Signorini. Nuovi ingressi, sorprese, il verdetto del televoto ma anche la verità sull'abbandono momentaneo della casa da parte di Enzo Paolo Turchi. Anche questa edizione del reality, come la precedente, avrà il suo triangolo: dopo l'ingresso di Federica Petagna e Alfonso D'Apice, infatti, entrerà nella casa Stefano Tediosi che avrebbe una relazione con Federica.

Anticipazioni Grande Fratello, stasera l'ingresso di Stefano Tediosi

Nella puntata del Grande Fratello di martedì 12 novembre entrerà nella casa Stefano Tediosi. L'ex tentatore di Temptation Island sarà a tutti gli effetti un nuovo concorrente dello show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Nei giorni scorsi Federica Petagna e Alfonso D'Apice hanno avuto modo di confrontarsi. Alfonso ha le idee molto chiare su Stefano, ritiene che l'uomo stia sfruttando la situazione, lanciando frecciatine social per intromettersi nella loro relazione e godere di riflesso della loro visibilità. Stasera tutti i nodi verranno al pettine e Tediosi e D'Apice avranno modo di confrontarsi.

Perché Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa

Nelle scorse ore, Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa per motivi personali. Stasera Alfonso Signorini farà chiarezza. Nelle anticipazioni diffuse dal Grande Fratello, infatti, si legge che questa sera sarà rivelato il vero motivo che ha spinto il coreografo a lasciare – per il momento solo in via temporanea – il reality di Canale5. Inoltre, nel corso della puntata in onda stasera, Tommaso Franchi tornerà nella casa dopo essere stato in Spagna per fare chiarezza con Maica Benedicto. Gli spettatori assisteranno alla reazione di Mariavittoria Minghetti.

Il verdetto del televoto: chi verrà salvato

Infine, gli spettatori conosceranno il verdetto del televoto. In nomination tre concorrenti: Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Chi di loro sarà salvato? Poi, spazio alle nuove nomination, che porteranno altri concorrenti a rischiare la permanenza nella casa.