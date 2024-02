Grande Fratello, Alessio Falsone sbotta: “In quindici contro Beatrice Luzzi, avete torto marcio” Il concorrente del Grande Fratello ha aggiunto che se avesse assistito a questa scena per strada, sarebbe intervenuto: “Umanamente mi ha dato fastidio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Alessio Falsone è uno dei concorrenti entrati più di recente nella casa del Grande Fratello. Eppure sembra avere una visione della situazione molto più lucida rispetto ai suoi compagni di avventura. In queste ore, il gieffino ha spiegato a Greta Rossetti che non possono avventarsi tutti contro Beatrice Luzzi, perché così restituiscono solo l'immagine di un branco.

Grande Fratello, cosa ha detto Alessio Falsone su Beatrice Luzzi

Alessio Falsone, mentre chiacchierava in cucina con Greta Rossetti, ha evidenziato come i concorrenti del Grande Fratello passino dalla parte del torto, nel momento in cui si scagliano compatti contro Beatrice Luzzi:

Andando tutti quanti contro Bea si passa dalla parte del torto. Avete torto, punto. Anche se avete ragione nella motivazione, passate dalla parte del torto perché la gente gira canale e vede quindici cristiani di vent'anni che urlano contro una signora. Avete torto marcio.

Alessio infastidito dal comportamento della casa nei confronti di Beatrice

Alessio Falsone ha chiarito che se avesse assistito alla stessa scena in strada, sarebbe intervenuto subito. Il gieffino ha anche detto di avere parlato con Perla Vatiero e di averle detto che non c'era bisogno che lei si scagliasse contro Beatrice per difendere Marco Maddaloni, perché sa farlo da solo:

A me umanamente ha sempre dato fastidio. Io se fossi in mezzo alla strada mi fermerei. Capito? Infatti gliel'ho detto ieri sera a Perla, che Marco si sa difendere da solo. Cambiamo discorso altrimenti è un continuo parlare di questo.

Intanto, in queste ore, Beatrice Luzzi è apparsa profondamente avvilita. Nella casa ha espresso il suo malessere: "Devo recuperare un po' di forze. Ora sono oltre il limite. Non riesco a parlare, a ragionare, non riesco a fare niente. Sto solo smaltendo un po' di shock, poi mi riprendo. Sono un po' sotto shock. Troppe cose, troppo tempo. Voglio stare da sola. Tornerò".