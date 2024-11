video suggerito

Gli ospiti di Belve: le anticipazioni della seconda puntata con Francesca Fagnani del 26 novembre Sono Valeria Golino, Gianmarco Tamberi e Carmen Di Pietro i tre ospiti della seconda puntata di Belve, in onda martedì 26 novembre, in prima serata su Rai 2. Francesca Fagnani ha anticipato i nomi con alcune foto condivise sul suo profilo Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Francesca Fagnani torna in onda martedì 26 novembre 2024 con la seconda puntata di Belve, in programma su Rai 2 in prima serata. Dopo Riccardo Scamarcio, Flavia Vento e Mara Venier, protagonisti del primo appuntamento, toccherà ad altri tre celebri personaggi dello spettacolo e dello sport italiano a rispondere alle domande ‘graffianti' della conduttrice. Parliamo di Gianmarco Tamberi, Carmen Di Pietro e Valeria Golino.

Gianmarco Tamberi, Carmen Di Pietro e Valeria Golino gli ospiti della seconda puntata di Belve

Gianmarco Tamberi, Valeria Golino e Carmen Di Pietro saranno i tre protagonisti del secondo appuntamento di Belve in programma per martedì 26 novembre 2024, in prima serata – dalle 21.20 – su Rai 2. La conduttrice Francesca Fagnani ha anticipato gli ospiti che intervisterà attraverso le sue IG story.

Valeria Golino, celebre attrice e regista, arriva in studio dopo l'intervista al suo ex storico, Riccardo Scamarcio, il quale ha parlato della profonda stima che li unisce tuttora nonostante l'amore sia finito. Francesca Fagnani ha preparato domande chiare, dirette e spesso irriverenti anche per Gianmarco Tamberi, l'altista, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023, e per una delle protagoniste dell'ultima edizione di Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro.

Le anticipazioni della puntata del 26 novembre 2024

Oltre ai faccia a faccia di Francesca Fagnani con i suoi ospiti, nella seconda puntata di Belve non mancheranno gli interventi di ospiti extra, nomi della comicità italiana come quello di Maurizio Lastrico che nella prima puntata del programma ha regalato ai telespettatori un lungo monologo. Al termine dell'appuntamento ci sarà la tradizionale sigla con tutti i fuori onda, diventata ormai uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.