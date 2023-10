Gli ascolti tv di sabato 28 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra Ballando con le stelle su Rai 1 e Tu Si que vales su Canale 5. Tutti i dati auditel di sabato 28 ottobre 2023.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, sabato 28 ottobre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Italia Uno è andato in onda I Croods 2 – una Nuova era, su Rete 4 il film Rocky Balboa. Rai Uno ha trasmesso una nuova puntata di Ballando con le stelle, Canale 5 invece il sesto appuntamento con Tu Si Que Vales. Su Rai 3 è andata in onda la prima puntata di Macondo con Camila Raznovich alla conduzione. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida agli ascolti tv tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Su Rai Uno la seconda puntata di Ballando con le Stelle – conclusasi con nessuna coppia di concorrenti eliminata – ha conquistato 3.175.000 spettatori pari al 22.2% di share. Vince in termini di ascolti, seppur di poco, Tu si que vales, lo show con Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli tra i giudici. Ieri sera il sesto appuntamento con il talent ha raccolto davanti al video su Canale5 3.872.000 spettatori e registrato il 26.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 S.W.A.T. è stato la scelta di 678.000 spettatori pari al 3.7% di share nel primo episodio, e 668.000 spettatori (4% di share) nel secondo episodio. Su Italia1 I Croods 2 – Una nuova era ha intrattenuto 815.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rai3 il debutto di Macondo ha raggiunto 373.000 spettatori e il 2.4% di share. Su Rete4 Rocky Balboa ha totalizzato 344.000 spettatori (2% di share). Su La7 In Altre Parole ha registrato 882.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 414.000 spettatori pari al 2.2% di share. Sul Nove Accordi&Disaccordi ha segnato 421.000 spettatori pari al 2.4% di share.