Gli ascolti tv di martedì 5 dicembre: chi ha vinto tra Un Professore 2 e la partita di Coppa Italia

Il palinsesto televisivo ieri sera, martedì 5 dicembre 2023, ha regalato ai telespettatori film, programmi di approfondimento e attualità, intrattenimento e calcio. In onda su Canale 5, infatti, è stata trasmessa la partita per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Lazio-Genoa, conclusasi con la vittoria dei biancocelesti, volati ai quarti con un gol di Guendouzi. Su Rai 1, invece, sono andati in onda altri due episodi della fiction con Alessandro Gassman, Un professore 2. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida agli ascolti tra Rai1 con Un Professore e Canale5 con la partita di Coppa Italia

I due episodi della fiction Un Professore 2 andati in onda su Rai 1 martedì 5 dicembre 2023 dal titolo "Montaigne: chi siamo" e "Thoreau: un pianeta da salvare", sono stati seguiti da 3.840.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale5 la partita di Coppa Italia Lazio-Genoa che ha visto i biancocelesti volare ai quarti, ha intrattenuto, invece, 2.098.000 spettatori pari al 10.3% di share. Vince la sfida in termini di ascolti tv la fiction con Alessandro Gassman, Nicolas Muapas e Domenico Cuomo.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai 2 una nuova puntata di Boomerissima, lo show di Alessia Marcuzzi, ha intrattenuto 811.000 spettatori pari al 4.9% di share. Avanti Popolo su Rai 3 è stato seguito da 543.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%. È sempre Cartabianca su Rete4 ha intrattenuto, invece, 850.000 spettatori con il 5.9% di share. Il nuovo appuntamento con Le Iene su Italia Uno ieri sera, 5 dicembre, ha intrattenuto 1.409.000 spettatori pari al 9.9%. DiMartedì su La7 è stato seguito da 1.348.000 spettatori con uno share dell’8%. Un principe sotto l'albero su Tv8 ha segnato 704.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove Jack Ryan: L’Iniziazione ha raccolto 374.000 spettatori con il 2.1%. Primo Appuntamento su Real Time ha intrattenuto 403.000 spettatori con il 2.05%.