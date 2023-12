Gli ascolti tv di giovedì 14 dicembre: chi ha vinto tra Un Professore e Zelig Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra Un Professore 2 su Rai 1 e Zelig su Canale 5. Tutti i dati Auditel di giovedì 14 dicembre.

Ieri sera, giovedì 14 dicembre, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità, oltre che titoli di animazione per tutta la famiglia. In prima serata su Rai1 è andata in onda la sesta puntata di Un Professore 2, fiction con Alessandro Gassman che ha riscosso un grande successo anche con la sua seconda stagione. Su Canale 5, invece, è andato in onda un nuovo appuntamento con Zelig. Su Rai3, invece, è andata in onda una nuova puntata di Amore Criminale, con Emma D'Aquino.

Ormai la prima serata infrasettimanale è dedicata alle fiction Rai e, infatti, l'appuntamento con Un Professore, non delude le aspettative del pubblico, confermandosi come il programma più visto della serata con 3.914.000 spettatori corrispondenti ad uno share del 22.8%. Un risultato conforme a quello della prima stagione della fiction che ha come protagonisti, oltre ad Alessandro Gassman, anche volti amatissimi dai ragazzi che sono Damiano Gavino, Nicolas Maupas e Domenico Cuomo.

Su Canale 5, invece, spazio alla comicità con Zelig. Lo show comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, è stato trasmesso nuovamente in prima serata, con "Il Meglio di", dove sono stati riproposti gli sketch più divertenti di questa stagione. A radunarsi davanti al piccolo schermo sono stati 1.863.000 spettatori con uno share del 12.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il film Natale a Londra in prima tv è stato visto da 945.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia1 Scontro tra Titani è stata la scelta di da 678.000 spettatori segnando il 3.6% di share. Su Rai3, a seguito di una presentazione con 608.000 e il 2.9% di share, Amore Criminale ha totalizzato 909.000 spettatori arrivando al 4.9% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato la scelta di 820.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 821.000 spettatori e il 6.1% di share. Su Tv8 la partita per le qualificazioni ai gironi di Europa League: Rakow Czestochowa-Atalanta ha ottenuto 665.000 spettatori con il 3.4% di share. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Serata Speciale raduna 454.000 spettatori con il 2.5%.