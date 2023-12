Giuseppe Garibaldi scivola su un commento sui gay, Varrese lo frena: “Rifletti prima di parlare” Giuseppe Garibaldi al GF invitato da Massimiliano Varrese a “provare nuove esperienze”, è scivolato su un commento finito ora al centro di una polemica. Riferendosi alle persone omosessuali ha dichiarato: “Ascolta, già che li ho acc…ho fatto un enorme passo”. Varrese lo ha frenato: “Rifletti prima di aprire la bocca”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È scoppiata una nuova polemica sul Grande Fratello e su alcune dichiarazioni fatte da Giuseppe Garibaldi ieri sera, durante la cena. Il concorrente è finito al centro di un grosso dibattito per alcune parole dichiarate sulle persone omosessuali. "Già che li ho accett…" stava commentando prima di essere interrotto da Massimiliano Varrese: "Prima di aprire la bocca rifletti". Sui social ora accusano Garibaldi di omofobia.

Il commento di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi era seduto al tavolo dopo cena in compagnia di Massimiliano, Fiordaliso e Anita quando, accusato di essere "strano" e invitato da Varrese a "provare esperienze nuove", si è lasciato andare ad un commento sulle persone omosessuali che ha scatenato i telespettatori. "Ascolta, già che li ho acc…ho fatto un enorme passo. È normale che ci siano, mentre una volta ero… Ho anche qualche amico. Ma lì inizia, lì finisce. Il mio pensiero non va oltre" ha dichiarato Garibaldi. "Prima di aprire la bocca rifletti. Mai dire mai nella vita" ha poi commentato Massimiliano Varrese, prima di Fiordaliso che ha aggiunto: "Sei antico, un primitivo".

Giuseppe Garibaldi: "Nel mio paese non ci sono ragazzi gay"

Giuseppe Garibaldi ad inizio dicembre si era già espresso sullo stesso tema, l'omosessualità. Raccontò a Letizia Petris che nel paese nel quale è nato, ad Aspromonte, in Calabria, "se eri amico di un ragazzo omosessuale eri visto male". "Nel mio paese non ci sono ragazzi gay, o almeno non dichiarati" disse prima di aggiustare il tiro: "Però la mentalità sta cambiando anche al sud. I giovani viaggiano, vedono le cose in maniera diversa, si approcciano con nuovi modi, capiscono. Magari la vecchia mentalità scompare". Poi, alla domanda di Letizia Petris se i suoi genitori avrebbero accettato un coming out in famiglia, rispose: "Non viene ben visto in certi luoghi. Ma con il tempo, se ami un figlio, devi aprirti e accettare".