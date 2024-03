Giuseppe Garibaldi perde la finale del GF, la delusione fuori dalla Casa: “Non mi aspettavo di uscire” Le prime parole di Giuseppe Garibaldi dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello in occasione della semifinale. Il concorrente non è riuscito ad accedere alla fase finale del gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

213 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giuseppe Garibaldi non nasconde la delusione legata alla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello in occasione della semifinale del 21 marzo 2024. Il concorrente, uno dei più rappresentativi di questa edizione del reality, è stato eliminato per effetto del televoto a un passo dalla finalissima del reality show che andrà in onda lunedì 25 marzo. Uscito dalla Casa, il calabrese ha immediatamente postato un video sui social per ringraziare quanti lo hanno sostenuto fino a oggi. Non ha però fatto mistero del fatto che gli sarebbe piaciuto arrivare in finale e concorrere alla vittoria.

Le prime parole di Giuseppe Garibaldi fuori dalla Casa del GF

“Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello”: sono queste le parole pronunciate da Garibaldi immediatamente dopo la sua uscita dal gioco. Garibaldi non è riuscito a classificarsi tra i primi 5 finalisti di questa edizione, risultati essere Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. A loro si aggiungerà uno tra Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

Alfonso Signorini a Giuseppe Garibaldi: “Speravo arrivassi in finale”

A dirsi dispiaciuto per l’uscita di Giuseppe dal gioco a un passo dalla finale anche il conduttore Alfonso Signorini che, subito dopo l’eliminazione e di fronte alla commozione di Garibaldi, ha detto:

Leggi anche I finalisti del Grande Fratello 2024: chi è stato eliminato e cosa è successo nella semifinale

Voglio proprio dirti una cosa. Tu per me sei una persona davvero speciale. A parte la puntata di questa sera, del televoto, dimentichiamocelo. Però io ti dico, anche se non lo dovrei dire, che io alla finale tua ci speravo. Già, ci speravo pure io, lo sai? Senza nulla togliere agli altri cinque finalisti che se la meritano tutta. Detto questo, se me l’avessero chiesto due o tre settimane fa, io in finale a te ti ci vedevo perfettamente e questo lo devo ammettere. Le cose non vanno sempre come vorremmo, ma questo non toglie che sei stato un gran bel concorrente. Io ti sceglierei anche domani mattina se dovessimo cominciare un altro Grande Fratello. L’unica consolazione è l’aperitivo che ti farai con Rebecca.