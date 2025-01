Giuliana ad Affari Tuoi ascolta la mamma e accetta l’offerta del dottore: nel suo pacco 100mila euro

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 15 gennaio 2025, Giuliana della Regione Campania. Ha 29 anni, lavora come ingegnere gestionale ed è stata accompagnata dalla mamma Ornella, insegnante. Dopo l'ingresso di Thanat con il "pacco speciale" dedicato alla Regione in gioco, in questo caso i babà, è iniziata la partita di mamma e figlia che sono tornate a casa con 50mila euro.

La partita di Giuliana ad Affari Tuoi

La partita di Giuliana ad Affari Tuoi è iniziata malissimo: il primo pacco chiamato ha eliminato dal tabellone 300mila euro. I tiri successivi hanno eliminato 10mila euro, 0 euro, 15mila euro, 100 euro e 75mila euro, e il dottore gli ha proposto come prima offerta 20mila euro. "Siamo venute qui per giocare, per divertirci, quindi è il momento di andare avanti" ha dichiarato Giuliana prima di tritare l'assegno. Il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 20mila euro, 30mila euro e 75euro: il dottore le ha offerto di nuovo 20mila euro. Giuliana, però, ha scelto di proseguire: "Ci sono ancora tanti blu che spero di trovare, rifiuto l'offerta". Subito dopo ha pescato i 200mila euro, poi 200 euro e 10euro.

Il dottore ha offerto a Giuliana e alla mamma ancora 20mila euro, ma entrambe hanno deciso di rifiutare di nuovo. "Mio nonno Alberto ha 101 anni, mia nonna ne ha 98" ha raccontato la pacchista prima di aprire un nuovo pacco contenente 5mila euro. Alla proposta di cambio Giuliana ha rifiutato, poi ha aperto i pacchi contenenti 20 euro e i 2 babà. Allora il dottore le ha offerto ancora una volta 20mila euro, rifiutati.

Il finale di Giuliana che accetta 50 mila euro

Eliminati 500euro, il dottore ha offerto a Giuliana 35mila euro. "Il gioco si fa duro, mamma accetterebbe. Proviamoci, rifiuto l'offerta" ha commentato la pacchista prima di tritare l'assegno. "Mio padre mi ha detto un numero a caso, il 18" ha dichiarato la mamma, allora Giuliana ha scelto di seguire il consiglio del nonno e ha eliminato dal tabellone 1 euro. Arrivata con 100mila euro, 50 mila euro e 50euro, il dottore le ha offerto 50mila euro. "Sono sempre stata ambiziosa, ho sempre puntato a traguardi sfidanti. Credo che nella vita bisogna sapersi dare dei limiti e bisogna riconoscere il momento in cui c'è bisogno di fermarsi. In questo caso, seguo il consiglio di mamma e accetto i 50mila euro" ha commentato Giuliana. Il suo pacco conteneva 100mila euro.