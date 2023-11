Giulia Salemi: “Non tornare al GF mi è dispiaciuto molto, l’editore ha voluto chiudere col passato” “Devo dire che mi è dispiaciuto molto e lo dico qui per la prima volta”, spiega Giulia Salemi sulle pagine di Chi, rompendo per la prima volta il silenzio sul mancato rinnovo come opinionista al Grande Fratello. “Era l’inizio di qualcosa di bello, che quest’anno avremmo potuto far crescere ancora. Mi sentivo a mio agio”.

A cura di Giulia Turco

Nel corso della sua intervista di coppia a Chi, Giulia Salemi ha rotto il silenzio sul suo mancato ritorno in studio al Grande Fratello, un tema finora rimasto tabù. Nei mesi scorsi infatti l’ex opinionista ha preferito non commentare il mancato rinnovo de suo contratto con Mediaset, lasciando che le nuove opinioniste avviassero i loro percorsi senza condizionamenti.

Giulia Salemi rompe il silenzio sull’addio al GF

“Devo dire che mi è dispiaciuto molto e lo dico qui per la prima volta”, spiega ora sulle pagine di Chi. “Era un contesto che mi piaceva, dove mi sentivo a mio agio. Alfonso Signorini, che ringrazierò sempre, mi ha fatto crescere, dandomi sempre il giusto spazio”, spiega. La decisone, com’era apparso chiaro sin dall’inizio non è spettata a lei. Per di più l’influencer italo persiana gode di un ampio seguito sui social ed era molto apprezzata nel ruolo di opinionista del GF da parte del pubblico. “Era l’inizio di qualcosa di bello che quest’anno avremmo potuto far crescere ancora, ma capisco e rispetto le scelte dell’editore, che ha voluto dare un taglio netto col passato”. Salemi non ha però perso tempo dedicandosi a nuovi progetti, insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli. “Ci siamo presi tempo per dedicarsi ad altri progetti, come Ex on the Beach Italia e altre cose sulle quali stiamo lavorando. Siamo concentrati su queste nuove avventure”.

Cosa pensa Alfonso Signorini delle nuove opinioniste del Grande Fratello

D’altronde il rapporto col conduttore è sempre stato dei migliori, sconfinando spesso anche il piano professionale. La sintonia in studio con Giulia Salemi era palpabile, ma è evidente che la decisione non sia dipesa da Signorini. Il conduttore ha speso ottime parole per Cesara Buonamici al suo esordio sulla poltrona rossa: “Cesara è molto intelligente ed empatica, dà una lettura del programma sempre rassicurante, è costruttiva, non troppo critica e questo tranquillizza lo spettatore”. Più cauto invece il giudizio su Rebecca Staffelli, della quale apprezza la voglia di fare pur essendo alla sua prima esperienza in tv: “Rebecca vive quest’esperienza con tanto voglia di imparare, essendo al suo debutto in tv, con tutte le sue insicurezze e il suo entusiasmo. Migliore in fretta, avrà un bel futuro”.