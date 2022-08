Giucas Casella ad Avanti un Altro, sarà il nuovo mago nel programma condotto da Paolo Bonolis Stando al settimanale Chi, Giucas Casella entrerà a far parte del cast di Avanti un Altro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrà il ruolo di mago all’interno del programma, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. A volerlo nello show sarebbe stata Sonia Bruganelli. Con lui anche Sophie Codegoni nel ruolo di bonas.

A cura di Elisabetta Murina

Nella prossima edizione di Avanti un Altro ci saranno due ex concorrenti del grande fratello vip: Sophie Codegoni e Giucas Casella. Entrambi saranno nuovi personaggi del "salottino" del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. E la loro entrata nel cast, stando a quanto riferisce il settimanale Chi, sarebbe frutto di una decisione presa da Sonia Bruganelli.

Giucas Casella sarà il mago di Avanti un Altro

A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi, nella rubrica "Chicche di Gossip", nella quale si legge che Giucas Casella entrerà a far parte del cast di Avanti un Altro con il ruolo di mago. Anche dietro a questa decisione, così come quella del personaggio di Sophie Codegoni, c'è la mente di Sonia Bruganelli. L'ex opinionista del Grande Fratello ha voluto l'illusionista più famoso d'Italia nel programma condotto dal marito, in un ruolo inedito pronto a regalare sorprese.

Anche Sophie Codegoni nel cast del programma di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli avrebbe messo a segno un altro colpo per la prossima edizione dello show condotto dal marito Paolo Bonolis. Oltre a Giucas Casella nel ruolo di mago, ci sarà anche Sophie Codegoni che prenderà il posto della Bonas nel salottino del seguitissimo programma di Canale 5, intrattenendo i concorrenti durante le domande a cui dovranno rispondere. L'ex gieffina e l'ex opinionista, come svela il settimanale Chi, si sarebbero incontrare in vacanza e avrebbero deciso insieme di intraprendere questa nuova avventura televisiva. Sophie potrà così stare a Roma insieme al fidanzato Alessandro Basciano, che era contentissimo quando ha scoperto la novità: "L’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva. È una fan di Bonolis da sempre".