Walter Zappalà è il nuovo Mister Italia, partecipò ad Avanti un altro di Paolo Bonolis

A cura di Gaia Martino

Walter Zappalà è il nuovo Mister Italia decretato dalla giuria presieduta dalla soubrette Nathaly Caldonazzo: erano 38 i ragazzi approdati all'atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile, e tra i vari premi è stato lui, il 23enne catanese ad aggiudicarsi il titolo. L'evento della finalissima nazionale è stato condotto da Luca Onestini e Jo Squillo che dopo la premiazione hanno intervistato il vincitore. Oltre al titolo di Mister Italia sono state assegnate altre fasce. "Ancora devo realizzare quanto accaduto. Dedico la vittoria alla mia famiglia, ai miei amici, un grazie speciale anche agli altri ragazzi" ha detto il giovane, prima di rivelare di essere single.

Chi è Walter Zappalà il nuovo Mister Italia

23 anni, di Catania, Walter Zappalà è il Mister d'Italia 2022, premiato da Nathaly Caldonazzo ieri sera a Pescara. Capelli mori e sorriso brillante, nella vita fa il modello ma vanta anche una laurea triennale in scienze politiche e l'hobby dello sport, gioca infatti a calcio, fa nuoto, judo e si diverte a praticare sci. Nel 2018 ha partecipato al programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro: su Instagram rese pubblici alcuni scatti mentre era al fianco del noto conduttore: "Partecipare alla trasmissione del mitico Paolo Bonolis e del maestro Luca Laurenti "Avanti Un Altro, é stata un'esperienza bellissima. Un conto è vederla in TV. Un conto è viverla in prima persona. Peccato che sono caduto all'ultima domanda ma l'emozione alla fine ha preso il sopravvento". Su Instagram vanta oltre 2 mila follower e con loro condivide scatti di sé e dei shooting di cui è protagonista.

Gli altri giovani premiati

Oltre a quello di Mister Italia 2022, tra i 38 ragazzi che hanno partecipato al concorso altri hanno ricevuto altre fasce. "Il modello d'Italia 2022" è andato a Francesco Barbarossa, "L'uomo ideale d'Italia 2022" a Daniele Salustri, "Mister Talento" al taranino Romualdo Marinò, "Un bello per il Cinema" a Valentino Mele. Il premio di Mister Italia Fitness 2022 è andato a Valerio Campoli, "Mister Italia On the Web 2022" al casertano Raffaele Cammarota.