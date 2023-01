Giovanni Vescovo postino a C’è posta per te: “Consegnando gli inviti ne succedono di tutti i colori” È il giovane postino ultimo arrivato in squadra a C’è posta per te. Il suo compito è consegnare gli inviti di Maria De Filippi: “Se una persona non risponde, mi armo di pazienza e aspetto, ma cerco di non essere invadente”.

A cura di Giulia Turco

Giovanni Vescovo è l’ultimo arrivato a C’è Posta per te. Perfetto nei panni del postino, il 30enne di Treviso era già un volto noto dei programmi di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne infatti, per lui è iniziata una nuova avventura che lo ha portato in giro per l’Italia a recapitare la posta. “Non so di preciso perché mi hanno scelto, ma credo per i miei modi di fare: cerco sempre di essere gentile ed educato”, racconta a Tv Sorrisi e Canzoni.

Cosa succede quando il destinatario della posta non risponde

È entrato in squadra da poco, ma si sente già perfettamente calato nel ruolo. “Mi piace viaggiare e stare a contatti con le persone, in questo senso C’è posta per te è perfetto”, racconta Vescovo. “Per me non è un posto in tv, ma un mestiere a parte. Non sono solo un postino, io mi sento proprio un postino!”. Anche se vanno in onda solo alcuni spezzoni, gli incontri con i destinatari della posta si rivelano spesso più complessi del previsto. “Tra incontri con persone timidissime e altre che hanno fatto resistenza, me ne sono già successe di tutti i colori”, ammette. Se suona il citofono e il destinatario non risponde? “Mi armo di pazienza e aspetto. Poi citofono di nuovo e poi ancora, senza diventare troppo invadente”, ammette. “Il mio compito è quello di consegnare un invito, non c’è alcun obbligo di raggiungere la trasmissione se la persona non se la sente”.

Chi spera di incontrare a C’è posta per te

Oltre a girare l’Italia in sella ad una bici, il compito di Giovanni Vescovo è quello di accogliere in studio i destinatari della posta. Lì, avviene al magia. “Ultimamente mi sono commosso così tanto che mi sono dovuto calmare e riprendere per qualche minuto: stavo uscendo in video con gli occhi gonfi di lacrime e il cuore a pezzi”, ammette. Poi ci sono le sorprese e i grandi ospiti italiani e internazionali. Chi vorrebbe vedere prima o poi in studio? “Alessandro Borghi e Brad Pitt”, risponde da appassionato di cinema. “Ma un sogno l’ho già realizzato: vedere il pilota di Formula 1 Charles Leclerc”.