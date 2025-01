Giornalista truffata da un finto Gary Barlow: “Era fatto con l’intelligenza artificiale” Nel programma condotto da Marco Carrara, la giornalista racconta di essere stata truffata da un finto Gary Barlow, il noto cantante dei Take That. Ecco cosa è successo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberta Piergallini è stata protagonista di una vicenda triste e molto grave che verrà raccontata nella puntata di Timeline, in onda domenica 26 gennaio alle 20.45 su Rai3. Nel programma condotto da Marco Carrara, la giornalista racconta di essere stata truffata da un finto Gary Barlow, il noto cantante dei Take That.

Il racconto di Roberta Piergallini

La vicenda parte da lontano, precisamente dal 1999, quando Roberta incontra Gary Barlow dietro le quinte del Festivalbar per un’intervista, le cui immagini sono disponibili in rete. Da allora, l'artista rimane un volto caro alla giornalista. La svolta arriva nel luglio 2024, quando Roberta Piergallini partecipa a un concerto del cantante e pubblica un post sui social taggandolo. Qualche giorno dopo, viene contattata da un profilo privato che si presenta come quello di Gary Barlow. Il presunto cantante sostiene di ricordarsi di lei, menzionando il concerto e inizialmente guadagnandosi la sua fiducia. I video sono molto credibili, ma finti.

I video realizzati con intelligenza artificiale

La conversazione con Gary Barlow inizia a farsi coinvolgente e intensa. Così, Roberta riceve complimenti, messaggi di incoraggiamento, ma tutto è realizzato con l'intelligenza artificiale. La giornalista si insospettisce quando Gary Barlow le chiede soldi per un progetto benefico a favore di orfani inglesi. A quel punto, l'inganno digitale è scoperto e svelato anche grazie all'intervento della polizia postale. Roberta Piergallini non è l’unica vittima di questi raggiri, ma ha scelto di raccontare pubblicamente la sua esperienza per mettere in guardia chiunque possa ritrovarsi in situazioni simili. Questa vicenda sarà approfondita nell'intervista che Marco Carrara ha realizzato alla giornalista: la puntata andrà in onda domenica 26 gennaio alle 20.45 su Rai3.