video suggerito

Giorgio Panariello: “Cresciuto senza una famiglia, non ho avuto figli. Sarei stato un padre meraviglioso” Giorgio Panariello si è raccontato in una lunga intervista nello studio di Mara Venier a Domenica In oggi. L’attore e personaggio televisivo ha ricordato il suo passato difficile che ha “esorcizzato con l’umorismo”: “Se hai sofferto tanto, qualcosa ti rimane negli occhi per tutta la vita”, le parole. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

178 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgio Panariello è stato ospite di Mara Venier a Domenica In oggi, domenica 26 aprile. Il celebre volto televisivo e attore ha ripercorso la sua lunga carriera tra cinema, televisione e teatro: nel salotto di Rai 1 ha ricordato i suoi nonni con i quali è cresciuto prima di aprire la parentesi sulla sua vita oggi. "I figli non sono arrivati. Non avendo avuto una famiglia regolare, non c'è stato un passaggio di consegne", le parole.

Le parole di Giorgio Panariello

Dopo aver visto un filmato che ha riassunto la sua lunga carriera tra cinema, tv e teatro, Giorgio Panariello ha dichiarato: "Ho fatto di tutto, anche il cameriere, l'elettricista a bordo delle navi. Rivedendo le immagini, ho realizzato che non mi sono mai fermato un attimo. Ho sempre lavorato". Il suo sogno è sempre stato quello di diventare uomo di spettacolo:

Da ragazzino, a scuola, io firmavo i quaderni, come se facessi le prove d'autografo. Mi intervistavo con la spazzola. Guardavo la tv, all'inizio volevo salire sul palco. Da grande ho cominciato a inseguire i miei miti, Sabani, Benigni. Poi incontrati Leonardo Pieraccioni.

Ricordando il passato, ha spiegato: "Ho avuto tante mancanze colmate dai miei nonni che sono stati genitori fantastici. Mia nonna è morta prima del mio debutto televisivo, a Stasera mi butto. Non c'era, ma c'era. Anche oggi so che ci sono". Panariello ha raccontato che iniziò facendo le sagre di paese e con i primi soldi, "acquistai casa a Prato che ho ancora oggi. Sono guascone, mi sono goduto la vita".

"Non ho figli, non ho mai sentito il senso della famiglia non avendola avuta"

Giorgio Panariello non si è mai sposato e non ha avuto figli. A Mara Venier ha spiegato: "Non sono mai venuti i figli, non avendo avuto una famiglia regolare, non c'è stato un passaggio di consegne. Non avevo paragoni, non sentivo il senso della famiglia in quanto tale. Ho sempre formato famiglie, ma non mi sono mai sposato e non ho mai avuto figli. Io sarei stato un padre meraviglioso, anche se c'è sempre tempo". L'attore e volto televisivo porta il peso di un grosso dolore vissuto da ragazzo:

Le cose non belle che mi sono capitate da ragazzo le ho esorcizzate con l'umorismo. Se hai sofferto tanto, qualcosa ti rimane negli occhi per tutta la vita.

Impegnato con Claudia Capellini, "ci spostiamo sempre tra Milano e Roma" ha raccontato, e i loro due cani.