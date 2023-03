Gianmarco Onestini attacca Daniele Dal Moro: “Sarai sempre l’ultima scelta”, la risposta del modello

Via Twitter, Daniele Dal Moro ha pubblicato una foto degli occhiali da sole di Luca Onestini e ha scritto: “Ora sta distante da bebè (Oriana, ndr) perché troppo impegnato a ritrovarli”. Immediata la replica di Gianmarco Onestini, che non ha colto l’ironia: “Continua a comportarti così e sarai sempre l’ultima scelta”.

Botta e risposta su Twitter tra Daniele Dal Moro e Gianluca Onestini. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato uno scatto ironico che però ha fatto intervenire il fratello di Luca Onestini.

Dopo la squalifica dal reality, Daniele si è riappropriato dei suoi profili social, sia Twitter che Instagram. In particolare, su Twitter ha pubblicato uno scatto che ha scatenato l'immediata risposta di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ancora dentro la casa più spiata d'Italia. Si tratta della foto di un paio occhiali da sole che appartengono proprio a Luca, "Onestini ora sta distante da bebè perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali", ha poi scritto Daniele. Il riferimento ironico è a Oriana Marzoli e Luca, che le starà lontano perché concentrato a ritrovare i suoi occhiali.

"Continua a comportarti così Daniele e sarai sempre l'ultima scelta.. per chiunque", ha risposto Gianmarco a Daniele, riferendosi al fatto che Oriana si sia avvicinata a lui solo dopo che il fratello Luca non aveva mostrato interesse nei suoi confronti. L'ex concorrente ha allora replicato di nuovo: "Gianmarco era solo ironia. Gli occhiali di tuo fratello sono di plastica e valgono forse 10 euro… se mandi iban ti faccio bonifico".

Nella casa del GF Vip, Oriana ha prima scherzato e giocato con Onestini e poi ha rivolto il suo totale interesse a con Daniele, andando a dormire con lui. Nel corso di questi mesi, soprattutto gli ultimi, Signorini ha cercato di capirne il motivo durante le puntate. L'inluencer allora aveva spiegato: "Non ci stavo provando con Luca, stavo solo provando a fare pace con lui. Poi si è arrabbiato e mi ha chiuso la prora in faccia. Mi sembra ancora un bellissimo ragazzo, sono obbiettiva". Daniele però è convinto che Oriana provi un interesse (ricambiato) nei confronti di Onestini e che lui sia quindi solo un ripiego. Si è avvicinato a lei perché entrambi erano d'accordo di prenderla con leggerezza:

Ai miei occhi è palese che a Luca piace Oriana e che la cosa sia reciproca. Credo che Luca non sia nella posizione di avvicinarsi a lei per via dello storico con Nikita. Il modus operandi di Oriana dall'inizio non mi piace, io mi sono avvicinato a lei nel momento in cui entrambi eravamo d'accordo di prenderla con leggerezza, nel momento in cui Oriana mi esprime un suo coinvolgimento maggiore io faccio un passo indietro.