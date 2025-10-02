Programmi tv
Gialappa’s Night non va in onda su Tv8 durante l’abbordaggio Flotilla: i motivi dell’assenza di Santin e Gherarducci

Marco Santin e Giorgio Gherarducci non hanno partecipato al Gialappa’s Night su Tv8 dopo le partite di Champions. Fanpage.it apprende che le motivazioni sarebbero legate alla questione palestinese e all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle navi israeliane. Un’assenza che ha costretto il programma a fare a meno di loro e a rivoluzionare la scaletta.
A cura di Massimo Falcioni
Annunciati, con tanto di promo e lanci sui social, ma alla fine in onda nessuno li ha visti. È saltata la prima puntata del Gialappa’s Night su Tv8 con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. L’appuntamento, previsto in coda alla serata di Champions League dopo il match tra Barcellona e Paris Saint Germain e il post partita condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana, è stato infatti sostituito da un lungo commento in studio da parte di un parterre quasi interamente rinnovato, considerati i recenti addii di Nicola Savino e Max Giusti, passati rispettivamente alla Rai e a Mediaset.

A rimpiazzarli, da quest’anno, ci sono Enrico Bertolino e Marco Borriello, che vanno ad aggiungersi ai confermati Stefano De Grandis e Fabio Quagliarella. Ma perché era assente la Gialappa’s Band? Le motivazioni, stando alle informazioni raccolte da Fanpage.it, sarebbero legate alla questione palestinese e al caso Flotilla, esploso nella serata di mercoledì con l’abbordaggio da parte delle navi israeliane. Uno scenario che ha scatenato manifestazioni in diverse città d’Italia e che avrebbe turbato anche Marco Santin e Giorgio Gherarducci, decisi a quel punto a non presentarsi in video per scherzare ed ironizzare. Risultato? Scaletta del programma rivoluzionata in extremis, nonostante servizi e filmati a supporto fossero stati già confezionati.

Una situazione simile si verificò già lo scorso 31 maggio, in occasione della finale di Champions tra l’Inter e il Psg. Santin, infatti, non partecipò né al pre, né al post partita, lasciando da solo Gherarducci. Mai come in questi mesi la vicenda Gaza si è legata alla Gialappa’s. In estate proprio Santin si era reso protagonista di uno sfogo pro-Pal durante il ritiro dell’Arancia d’Oro al Cabaret Amoremio di Grottammare. "Questo non è un argomento che può essere divisivo”, dichiarò dal palco. “Siamo di fronte al massacro di un popolo e di bambini. Non ci può essere divisione. Bisogna dire basta: non si può affamarli, assetarli, bombardarli, ucciderli, straziarli. Non è possibile. Gli israeliani vogliono conquistare la terra, è dal 1946 che il popolo palestinese viene massacrato".

Programmi TV
