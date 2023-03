Giaele De Donà parla alla mamma al GFVip: “Spero tu stia bene, tutto ciò che faccio lo dedico a te” Al GF Vip Giaele De Donà ha parlato del profondo amore che prova per la madre: “Nonostante la malattia non mi ha mai fatto mancare nulla. Sono sempre in pensiero per lei, la penso sempre”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giaele De Donà nel corso della puntata del 16 marzo 2023 del Grande Fratello Vip ha parlato dell'amore che prova per la sua mamma, colpita dalla malattia molto giovane: ebbe un ictus e da quel giorno non tornò più la donna di prima. Dopo aver visto un video del passato registrato con la madre, la concorrente ha ringraziato Alfonso Signorini per il regalo speciale: "Grazie, sono sempre in pensiero per lei, la penso sempre".

Le parole di Giaele De Donà per la mamma

Giaele De Donà al pubblico del GF VIP ha raccontato del profondo amore che prova per sua mamma. Ha ricordato episodi del passato sottolineando quanto la madre, nonostante la malattia, non abbia mai smesso di prendersi cura dei figli.

Due anni fa era molto depressa, così non le raccontavo mai cosa facevo, neanche le cose belle. Le raccontavo delle bugie. Un giorno andai a casa sua e le dissi cosa avevo fatto, che mi sentivo in colpa di aver fatto cose che lei non avrebbe potuto fare. Mi disse che vive attraverso i miei racconti, che io devo vivere per tutt'e due. Mi diede tanta forza.

Dopo l'ictus, "non mi ha mai fatto mancare nulla, neanche quando dimenticò tutto" ha raccontato Giaele De Donà che ha voluto la sua mamma al suo matrimonio in Messico. "L'ho fatto lì anche per farle vivere una cosa diversa, è stato il giorno più bello della mia vita quello". Del matrimonio ricorda perfettamente il momento più bello, "la cerimonia simbolica, mia madre e la madre di Brad accesero una candela. Mamma iniziò a piangere, pensò che ero diventata una donna, che eravamo una grande famiglia. La vidi per la prima volta serena". Infine il messaggio rivolto a lei: "Mamma ti amo tantissimo, non vedo l'ora di vederti. Sono sempre con te, mente e cuore. Spero tu stia bene, cercherò di arrivare fino in fondo. Il programma lo dedico a te, tutto ciò che faccio lo dedico a te".