Già scontro tra Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello al GF, l’attrice: “Cosa soffro? La sua presenza” È già scontro tra Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello nei primissimi minuti della puntata del Grande Fratello del 16 dicembre. “Non pensa cattiverie, le dice soltanto. Soffro la sua presenza”, ha ammesso l’attrice riferendosi alla cantante.

A cura di Stefania Rocco

Infuria lo scontro tra Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello nella Casa del Grande Fratello. Durante le primissime battute della puntata del 16 dicembre, l’attrice e la cantante si sono già scontrate. Rosanna stava discutendo con Fiordaliso dopo che, solo qualche giorno fa, aveva dichiarato a gran voce di sentirsi più famosa della collega e di non avere bisogno di ribadirlo, perché la sua storia avrebbe parlato per lei. Frasi che hanno infastidito gli inquilini della Casa di Cinecittà e che hanno spinto Fiordaliso a rispondere con ironia: “Siamo diverse. Lei è una persona perbene, io sono una vecchia ciabatta”. Una battuta cui Fratello ha immediatamente replicato: “Ha ragione, siamo diverse. Lei è la zia che difende l’indifendibile. Dovrebbe fare meno comunelle ed essere più sincera. Io non devo far niente per essere notata, io sono quella che sono”.

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello

La discussione si è spostata immediatamente su Beatrice Luzzi che Rosanna Fratello ritiene eserciti un’influenza negativa su Fiordaliso. “Sono una persona semplice. Una persona che non pensa cattiverie”, aveva detto la cantante. Una frase che ha fornito a Luzzi un velocissimo assist: “Non le pensa, le dice soltanto”. “Soffre di qualcosa”, è stata la risposta di Rosanna, un’osservazione a proposito della quale Beatrice si è detta d’accordo. “Cosa soffro? La tua presenza”.

Il consiglio di Cesara Buonamici a Rosanna Fratello

A intervenire nella querelle tra le tre primedonne della Casa è stata l’opinionista del GF Cesara Buonamici che ha consigliato a Rosanna Fratello di adottare un atteggiamento meno spigoloso: “Fiordaliso ha detto una cosa giusta, e cioè che quando si arriva nella Casa siamo tutti uguali. Non ci sono differenza tra voi conosciuti e i giovani. Ma viste tutte queste cattiverie, e proprio perché sei chi sei, io ti consiglierei un atteggiamento un po’ più tollerante perché l’unico risultato che hai ottenuto è che hai creato questa coalizione che si diverte e sghignazza alle tue spalle. Ti conviene cambiare registro”.