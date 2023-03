GFVip, Oriana si commuove per la lettera del suo papà: “Sarai per sempre la mia bambina” Oriana Marzoli riceve una lettera dai suoi genitori, la prima dalla sua mamma e poi anche un biglietto da suo padre per il suo compleanno. La gieffina, non riesce a trattenere l’emozione e si abbandona alle lacrime.

Oriana Marzoli racconta la sua storia attraverso la linea della vita e ripercorre anche alcuni momenti della sua infanzia, parlando del rapporto con i suoi genitori, soprattutto con suo padre, ma anche delle sue storie d'amore che non sono andate sempre a buon fine.

Il rapporto tra Oriana e suo padre

La gieffina racconta del trasferimento dal Venezuela in Spagna, dove i suoi genitori hanno provato a ricostruirsi una vita, ma dopo qualche anno hanno poi deciso di separarsi. Signorini, quindi, chiamata Oriana in Superled le ha chiesto di approfondire il discorso su suo padre:

Il problema con mio padre è molto rigido non riesco a raccontargli delle cose come faccio con mia mamma, lui è molto razionale, se gli racconto qualcosa che non gli piace, mi zittisce non mi fa parlare. Visto che è molto colto, si innervosisce se io non so delle cose che sa lui. Poi mi ha sempre detto che è stata anche colpa mia se il matrimonio dei miei è finito. E questa cosa non mi piace per niente, anche perché non penso che un matrimonio può finire perché mia madre prende le mie parti

Il conduttore, quindi, chiede alla Marzoli se suo padre è fiero del suo lavoro: "A lui non piace la televisione, avrebbe preferito che io continuassi giurisprudenza, ma io l’ho lasciata. L’ha dovuta accettare, anche se so che non mi guarda".

La lettera della mamma e del papà di Oriana

Le sorprese per Oriana, però, non sono finite. In occasione del suo compleanno, infatti, la mamma le ha inviato una lettera nella quale le ha detto: "Nessuna persona avrà il diritto di spegnere la tua luce, la donna libera e forte che sei. Al Grande Fratello non hai fatto del male a nessuno, ricordati sempre che persona sei. Ringrazio Dio per avermi fatto essere tua madre". Quando tutto sembrava finito, però, ecco arrivare un altro regalo per lei da parte di suo padre, un biglietto nel quale c'era scritto: "Ti guardo, vedo che donna meravigliosa sei diventata, anche se per me sarai sempre la mia bambina. Ti amo, sono orgoglioso di te". La Reina, visibilmente commossa, tra le lacrime saluta suo padre: