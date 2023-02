GFVip, Edoardo Donnamaria contro Attilio Romita: “Fai figure di me**a una dopo l’altra” Attilio Romita si scontra con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, dopo aver reso noto cosa le aveva confidato la schermitrice.

A cura di Ilaria Costabile

Da alcuni giorni dalla casa più spiata d'Italia serpeggia una voce secondo cui Antonella Fiordelisi sia pronta a lasciare Edoardo Donnamaria una volta fuori dal reality, una confidenza che la schermitrice avrebbe fatto ad Attilio Romita, che a sua volta l'avrebbe riferita a Sarah Altobello. Durante la puntata di lunedì 13 febbraio, quindi, Alfonso Signorini non ha perso occasione per indagare sulla questione.

Antonella Fiordelisi smentisce Attilio Romita

Il conduttore, dopo aver fatto vedere ai diretti interessati il momento in cui il giornalista racconta questo aneddoto, rispondono in maniera piuttosto diretta a partire da Antonella Fiordelisi che dice: "In realtà no, volevo prendere una casa a Roma, il mio obiettivo è quello di trasferirmi e andare a convivere con lui, ne abbiamo parlato tante volte". Romita, quindi, prova a chiarire la natura delle sue affermazioni: "In un momento in cui era molto arrabbiata, se Edoardo continua a fare così io lo mando a quel Paese". Chi non l'ha presa in maniera tranquilla è invece Donnamaria:

Attilio ha detto l'unica cosa da lucido che ha detto, è che questo contesto porta molte persone ad essere falsi, ed è esattamente quello che sta facendo Attilio Romita da un po' di tempo a questa parte, ha detto a qualcuno io ho capito come funziona questo gioco, ora inizio a giocare anche io, non rendendosi conto che sta facendo una figura di merda dopo l'altra.

Attilio Romita difende le sue opinioni

Il giornalista, però, se la prende con Edoardo e lo accusa di avergli detto in più occasioni cose non propriamente belle: "Mi hai detto che sono razzista e sessista, ho sentito da Antonella in un momento di rabbia, in un momento in cui era particolarmente scossa, dire se fa così lo lascio". Romita, però, ha poi voluto fare chiarezza, spiegando le sue esternazioni:

Alfonso questo può essere un mio personale giudizio, dopo quello che abbiamo visto inscenarsi in questi mesi tra loro, ho l'impressione che siano una coppia difficile e difficilmente reggerà, hanno avuto l'intelligenza di capire che potevano portare avanti questa storia, salvo poi capire se da una storia nata lì dentro, ci sono le basi per una storia che possa andare avanti anche fuori.

Anche Orietta Berti sostiene la tesi di Attilio Romita e dice: "Loro stanno lì e fanno il film anche loro come gli altri".