GFVip, Attilio Romita: “Wilma ha detto cose ignobili sulle ragazze e poi parla di quello che dico io?” Attilio Romita racconta il motivo per cui ha litigato con Charlie Gnocchi e Wilma Goich, sulla cantante poi ha qualcosa da ridire.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le querelle che sono nate all'interno della casa in queste settimane, una ha investito anche Attilio Romita, che ha commesso un errore di non poco conto nei confronti di Sarah Altobello e che sta provando ad affrontare i suoi problemi con la compagna Mimma Fusco. Invece di ricevere il sostegno dei suoi amici, Charlie Gnocchi e Wilma Goich lo hanno nominato, e l'ex giornalista del Tg1 non ha esitato a mostrare il suo dissenso, spiegando in trasmissione le sue ragioni.

Il dispiacere di Attilio Romita per Charlie Gnocchi

Romita aveva definito in un confessionale l'amico Charlie Gnocchi come un "uomo schifoso", perché pur mostrandogli il suo supporto lo ha nominato appena ha potuto, adducendo come motivazione proprio la necessità di risolvere i suoi problemi. Il giornalista, su richiesta di Alfonso ha poi spiegato come si sono evolute le cose tra loro:

Charlie mi aveva detto 40 minuti prima, stai tranquillo, tutti abbiamo detto sciocchezze, tutto risolto con stavo scherzando, e poi lì mi dice "non c'è più niente da dire, vai via da questa casa. Ci sono rimasto. Sono debole, io con Charlie ho parlato, perché mi squaglio, è una persona che sa abbracciarti nei momenti giusti. Però non me l'aspettavo da lui.

Anche Gnocchi ha voluto dire la sua, cercando di far capire anche al pubblico che le motivazioni per le quali aveva nominato Attilio fossero del tutto in buona fede:

Con Attilio ci siamo scambiati sfoghi, non insulti, perché sono sfoghi, io ho visto l'amico Attilio particolarmente giù, vedo la faccia di Attilio e penso che sia un uomo colto dalla disperazione. Nel corso della sua permanenza della casa aveva delle esternazioni superiori al suo stato d'animo, ogni tanto reagisce sopra le righe. Di fronte alla situazione di Mimmuzza, il mio desiderio è quello di non vederlo soffrire.

Lo screzio con Wilma Goich

Diversa, invece, la questione con Wilma Goich, verso cui Romita si è lasciato sfuggire delle considerazioni piuttosto piccate, accusandola di avergli dato prima il suo sostegno e poi di averlo pugnalato alle spalle:

Lei ha detto delle cose ignobili contro delle ragazze per bene e si preoccupa di fare le pulci ad una mia scivolata, le ho chiesto aiuto quando ero sotto due treni e lei il giorno dopo è venuta ad accarezzarmi, poi dopo, vabbè, credo che abbia degli impulsi ad intermittenza.

La cantante, quindi, risponde dicendo: "Eh sono pazza, ma vedi che ad una certa età il sangue non ci arriva più, ma anche a lui vedo".