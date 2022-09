GF Vip 7, la prima gaffe è di Sara Manfuso che a Luca Salatino dice: “Ma tu non sei un concorrente” Sara Manfuso è la prima concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip a fare una gaffe. L’opinionista era convinta che Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, non fosse un concorrente.

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio da poche ore e abbiamo già la prima gaffe. A compierla, con enorme candore, è stata Sara Manfuso. La concorrente e opinionista, mentre si trovava in cucina, ha indicato uno dei suoi compagni di avventura intento a cucinare, convinta che non fosse un vippone proprio come lei.

La gaffe di Sara Manfuso

Luca Salatino, chef ed ex tronista di Uomini e Donne, stava sorprendendo i vipponi con le sue doti culinarie. Stava preparando per loro, una gustosa carbonara. Sara Manfuso ha notato la scena e dopo essersi avvicinata a lui, ha esclamato: “Ma tu non sei un concorrente”. Gli altri gieffini le hanno fatto notare che in realtà lo è. Così, mortificata, si è subito scusata: “È un concorrente? Oddio scusa”. Probabilmente non aveva torto chi rimarcava come in questa edizione mancassero i veri vip.

Chi è Sara Manfuso

Sara Manfuso si è raccontata nella clip di presentazione: "Ho 38 anni e sono laureata in Storia e Analisi delle idee filosofiche e sono una grandissima appassionata di televisione e politica. Sono molti i programmi a cui prendo parte regolarmente. Non ho peli sulla lingua. Mi piace essere franca, diretta, dicono che sono una maestrina. Ho sempre avuto una forma di attivismo civico, fino a mettere su un'associazione che si occupa del contrasto alla violenza di genere, essendo stata io stessa vittima, in una bruttissima esperienza. Ho sentito di dover fare qualcosa per gli altri e anche per mia figlia". E ha concluso con una frase che ha spopolato sui social: