GF, Varrese e il confronto con Garibaldi dopo le nomination: "Ti stai rendendo conto che sei solo" A meno di un mese dalla fine del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è sempre più solo. A farglielo notare Massimiliano Varrese: "Ti sei votato da solo per andare in finale, non puoi pretendere che gli altri ti scelgano". "Mi sono illuso ci fosse qualcuno che credeva in me", ha ribattuto lui.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello, a meno di un mese dalla finale, i rapporti cominciano a vacillare. Se Rosy Chin è stata eletta seconda finalista di questa edizione, Giuseppe Garibaldi si sente sempre più solo perché i compagni non lo sostengono più. In realtà, era stato lui stesso a fare un gesto inaspettato: autocandidarsi per la finale.

Le parole di Massimiliano a Giuseppe

Tutto è nato durante l'ultima nomination, quando Garibaldi ha fatto il nome di Varrese, sostenendo che non abbia tenuto fede a una promessa fatta in precedenza. "Se non arrivo io in finale, voglio che ci sia tu", erano state le parole dell'attore, che però non avrebbe rispettato. Dopo la puntata, i due hanno avuto modo di parlare faccia a faccia e Varrese ha spiegato il suo punto di vista: "Se ci siete tu e Rosy, io voterò Rosy perché devo sostenere il discorso che ho fatto in queste settimane. Devi essere maturo e intelligente da arrivarci da solo. Apri la mente". Il concorrente si riferisce a quando Giuseppe si è autovotato per andare in finale, anziché fare il nome di un concorrente.

"Hai una contraddizione. Se ti scegli da solo non puoi pretendere che gli altri ti scelgano. L'hai fatto perché vuoi arrivare in finale", ha detto Varrese. "Mi sono votato da solo perché cavalco da solo. Non mi aspettavo niente da nessuno, mi sono illuso ci fosse qualcuno che credeva in me", ha ribattuto Giuseppe. "Finché sto qua dentro gareggio per me, ma se io non arrivo in finale vorrei che ci fossi tu, più chiaro di così. Ti stai rendendo conto che sei da solo, con Anita vi siete allontanati e anche con Beatrice", ha concluso Varrese.