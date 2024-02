GF, tutti contro Simona Tagli: “Si è schierata senza conoscerci, ha offeso tutti appena entrata” Simona Tagli è da poco entrata nella casa del Grande Fratello, dove pare non aver avuto la stessa accoglienza da tutti. Secondo i gieffini, infatti, si sarebbe posta in malo modo nei loro confronti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di lunedì 19 febbraio 2023 del Grande Fratello, non sono mancati dei momenti dedicati anche ai nuovi ingressi nella casa, quelli di Simona Tagli e Alessio Falsone. Se quest'ultimo è stato interpellato perché, ormai, rientra nel triangolo amoroso con Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, la showgirl è stata interpellata da Alfonso Signorini perché sembra che i suoi comportamenti non siano andati a genio ad alcuni degli inquilini.

Simona Tagli contestata dai gieffini

La new entry, infatti, è stata accusata di essersi schierata con alcuni dei concorrenti senza sapere realmente nulla di loro e senza premurarsi di conoscerli. La prima sulla quale ha avuto da ridire è stata Greta Rossetti: "Io non giocherei su due fronti come fa lei, non userei le mie curve" ha detto Tagli parlando del flirt in atto tra la gieffina Sergio e Alessio. Considerazioni che hanno infastidito la giovane ex tentatrice che in trasmissione ha dichiarato: "Pensavo di aver superato i commenti sul mio aspetto fisico e invece no", un comportamento contestato da molti inquilini. Simona Tagli, però, ha provato a dire la sua sostenendo:

Non posso parlare del passato, perché non c'ero, ma posso parlare del presente perché lo vedo e sono libera di poter dire quello che penso a modo mio. Ho tolto il tacco venti e ho fatto come l'acqua, ho preso la forma del contenitore che mi ospita, chiaro che non posso piacere a tutti.

Alessio Falsone è però il concorrente che più va contro alla gieffina, posizionatasi al centro della stanza e infatti le ribadisce quello che aveva dichiarato anche in un confessionale, ovvero che lei ogni mattina evitava di salutarlo. La showgirl ha negato le affermazioni dell'allenatore e ha dichiarato: "Non è vero, io ti dico ciao, magari sei tu che non senti" lui di contro: "Non è vero, la mattina non mi dice mai buongiorno, non saluti, sei arrivata qui senza sapere niente, non hai mai avuto una parola carina per nessuno, sei sempre stata scortese".