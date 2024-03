GF, Simona Tagli è la più contestata della casa: “Sono una persona diversa, ho creato un disordine” Simona Tagli è ormai una delle concorrenti più criticate della casa e Alfonso Signorini prova a chiederle il perché di queste difficoltà. La showgirl, però, si difende dicendo: “Non sono mai stata una persona omologata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di giovedì 7 marzo del Grande Fratello, Simona Tagli è al centro di un confronto che vede protagonisti tutti i concorrenti che, a quanto pare, non sono riusciti a legare con lei.

Simona Tagli contro tutti

Alfonso Signorini, quindi, apre la puntata rivolgendosi alla gieffina e chiedendole il perché di questa difficoltà nell'integrarsi in un gruppo e la showgirl risponde: "Perché forse non sono omologata, sono una persona diversa, lo sono sempre stata, per me il valore della diversità va difeso, perché con la diversità si cresce. Anche Bea è fuori dal coro, siamo due persone diverse, ognuna con una propria caratteristica". I maggiori contrasti che Simona ha avuto nella casa sono stati con Anita, Alessio e anche Greta ed è rivolgendosi ad alcuni di loro che li ha definiti "ragazzi con la bocca che sa ancora di latte". Il conduttore, quindi, chiede alla Tagli il perché di questa affermazione.

Non mi sento di dover essere meno di quello che sono, rispetto a quello che vedo che succede, che a volte è inaudito. L'ho detto perché si arrogano la presunzione di indicare atteggiamenti, comportamenti, sono gentile con tutti, sto sempre a lavare i piatti, non c'è rispetto, considerazione, sono il bersaglio mobile della casa.

Il commento di Alessio, Greta e Beatrice

Vengono poi interpellati gli altri inquilini. Greta Rossetti, ad esempio, dice di essere stata sempre gentile nei suoi confronti e aggiunge: "Mi ha anche detto di essersi dispiaciuta per come sono andate le cose, poi però non mi saluta nemmeno" e Simona ribatte dicendo: "Non mi sono dispiaciuta per quello che avevo detto, ma di una tua particolare situazione di vita, che mi hai spiegato, però ti ho detto che questo non è un percorso personale, è un percorso che si fa in condivisione, quidni stai attenta all'immagine che dai". Anche Alessio, interrogato da Signorini, dice la sua in merito al rapporto con Simona:

Cerco sempre di essere cordiale, post puntata ridiamo scherziamo, ma poi a me non saluta, preferisco essere trattato meglio durante la settimana e non essere nominato. Prima offendi e poi chiedi scusa.

Ma lei non è d'accordo e, anzi, ribadisce: "Tu secondo me devi collegare la bocca al cervello, parli proprio a vanvera". Infine, l'ultima ad essere interpellata è Beatrice:

Non è uniformata al suo sentire, è assolutamente autonoma, ha messo la quinta da quando è arrivata. Non credo che abbiamo lo stesso pensiero, modalità, ci troviamo per tante cose, ci facciamo compagnia, forse la cosa che abbiamo in comune è che siamo un po' un capro espiatorio.

A questo proposito Simona rivendica di aver fatto luce sul modo in cui gli inquilini trattavano Luzzi e ha detto: "Nel creare un disordine, forse si è creato un ordine, io vedo tante persone che si rivolgono a Beatrice in modo diverso".