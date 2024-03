GF, Paolo: “Tra Vittorio e Beatrice più di un’amicizia”, Greta: “Mi ha detto cose ma voglio proteggerlo” Nella Casa del Grande Fratello i concorrenti parlano tra loro delle confidenze che Vittorio Menozzi avrebbe fatto a Greta Rossetti a proposito del suo rapporto con Beatrice Luzzi. “Voglio proteggerlo ma se l’ho detto è perché me l’ha detto lui”, ha svelato la ex tentatrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella Casa del Grande Fratello scoppia il caso delle confidenze che Vittorio Menozzi avrebbe fatto a Greta Rossetti a proposito del suo rapporto con Beatrice Luzzi. Era stato il conduttore Alfonso Signorini ad alzare il velo su quanto accaduto qualche mese fa nel corso della puntata del GF andata in onda ieri 14 marzo. Dopo avere chiesto a Greta di raccontare in pubblico quanto sosteneva Vittorio le avesse riferito in privato, Signorini ha mandato in onda il filmato che risale a diverse settimane fa e che racconta quanto accaduto. In quelle immagini Greta riferisce di avere saputo "cose agghiaccianti" a proposito del rapporto tra Beatrice e Vittorio. Di fronte al video, Greta non è riuscita a raccontare tutto, Vittorio, dallo studio, ne ha approfittato per dire di averle solo riferito che Beatrice lo aveva indotto a fare strategia ma Rossetti, a domanda diretta del presentatore, ha negato fosse quello il loro argomento di conversazione.

Paolo Masella: “Tra Beatrice e Vittorio più di un’amicizia”

Durante uno stacco pubblicitario, alcuni concorrenti si sono allontanati dal resto del gruppo per parlare tra loro della vicenda. “Lui deve prendersi la responsabilità di quello che ha detto”, è stato il commento di Sergio D’Ottavi, al fianco del quale si è schierato Paolo Masella. “Vuoi proteggere Vittorio?”, ha chiesto a Greta, “Devi proteggere anche te stessa altrimenti sei tu che passi male”. Greta e Letizia Petris – all’epoca destinataria delle confidenze dell’amica – hanno quindi confermato di volere proteggere Vittorio ma Paolo le ha invitate a non mentire: “Tra loro c’era più di un’amicizia, non prendiamoci in giro”.

Greta Rossetti: “Se lo dico è perché me lo ha detto Vittorio”

“Non posso negarlo, non negherò mai la mia parola. Se lo dico è perché me l’ha detto”, ha rincarato la dose Greta, confermando quindi che sarebbe stato proprio Vittorio a farle quelle confidenze a proposito di Beatrice. È evidente che la sua versione sia completamente opposta a quella di Vittorio che, al contrario, in studio si è limitato a riferire che Luzzi gli avrebbe semplicemente chiesto di fare strategia.