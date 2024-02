Caso al GF, Vittorio fa confidenze intime sul rapporto con Beatrice Luzzi: “Cose agghiaccianti” Nella Casa del Grande Fratello rischia di montare un caso. Vittorio Menozzi avrebbe raccontato a Greta Rossetti quanto accaduto con Beatrice Luzzi durante i loro momenti di intimità sotto le coperte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella Casa del Grande Fratello, in piena settimana di Sanremo, rischia di montare uno dei casi più grossi dell’intera edizione del reality. Vittorio Menozzi, approfittando della gita fuori porta organizzata dal GF e di non essere ripreso, avrebbe confidato a Greta Rossetti quanto accaduto sotto le coperte con Beatrice Luzzi. Il rapporto tra i due gieffini si è incrinato da tempo ma già in più di un’occasione il reality, durante le dirette del lunedì sera, aveva provato ad accendere un faro sul legame tra Vittorio e Beatrice. I due, che di giorno si comportano come due amici legati esclusivamente da un rapporto fraterno, hanno più volte dormito insieme. Nulla di strano, loro stessi ne hanno sempre parlato apertamente. Sui social e in puntata, tuttavia, erano stati mostrati diversi video che suggerivano curiosi movimenti sotto le coperte. Video che erano stati ignorati dai due, entrambi concordi nel rendere noto un legame esclusivamente amichevole.

La confidenza di Vittorio Menozzi a Greta Rossetti

A riscrivere la vicenda sono state le presunto confidenze fatte da Vittorio a Greta. Secondo quanto Rossetti ha riferito a Paolo Masella e Letizia Petris, tra il modello e Beatrice sarebbe accaduto più di quanto raccontato in puntata. “Quello cose che ci siamo dette nel letto io e te, me le ha detto in modo approfondito. Mi ha detto delle cose sia oggi che ieri, mi ha raccontato tutto nel dettaglio, agghiacciante. Mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa, ha paura che esca questa cosa”, ha dichiarato Greta a proposito di quanto le avrebbe confessato Vittorio.

Sui social monta un caso sul rapporto tra Vittorio e Beatrice

Sui social, le confidenze rese note da Greta hanno già fatto esplodere un caso. Ci si chiese quale sia davvero il legame tra Vittorio e Beatrice e se tra loro sia accaduto più di quanto è stato raccontato in puntata. Con ogni probabilità, l’argomento sarà al centro della prossima diretta del GF.