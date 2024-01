GF, Paolo Masella: “Perla e Mirko stanno ancora insieme, si vede da come si comportano” Paolo Masella, concorrente del Grande Fratello, ha posto l’accento sul rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. “Stanno ancora insieme”, è la convinzione del macellaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Secondo Paolo Masella, Perla Vatiero e Mirko Brunetti starebbero ancora insieme. Una frase pronunciata nella Casa che ha provocato la gioia dei fan dell’ex coppia, convinti che il concorrente del Grande Fratello abbia saputo dai diretti interessati qualcosa che il pubblico non conosce. Masella, infatti, si è detto certo che siano gli atteggiamenti dei “Perletti” a lasciare intendere che il ritorno di fiamma sia dietro l’angolo, se non addirittura già avvenuto.

Federico Massaro: “Non capisco cosa Mirko voglia da Perla.

A spingere Paolo a pensare a un ritorno di fiamma imminente tra Mirko e Perla è stato l’atteggiamento manifestato da Brunetti nei confronti di Giuseppe Garibaldi. A più riprese, Mirko si era detto infastidito dal fatto che Giuseppe si fosse avvicinato a Perla. Sosteneva, però, che a indispettirlo non fosse la gelosia nei confronti della ex compagna ma l’apparente mancanza di rispetto di quello che considerava un amico e che adesso ritiene un giocatore interessato solo a vincere il reality. A difendere Giuseppe è stato Federico Massaro che, parlando con Paolo, ha così commentato la vicenda: “Perla è intelligente, se vede malizia non fa così. Dice di essere maturato ma dicendo le cose che dice fa capire di non fidarsi di Perla. Non ha capito che lei ha un suo cervello ed evidentemente questa cose non le vede”. Quindi si è detto disturbato dall’atteggiamento di Mirko: “Ma poi cosa vuole da Perla? Adesso sono amici, lui l’ha persa”.

L’opinione di Paolo Masella sui “Perletti”

Secondo Paolo, invece, il fastidio di Mirko nasconderebbe ragioni differenti. Ragioni che spiegherebbero il fastidio nei confronti di Giuseppe e di quelle che Brunetti ritiene manifestazioni affetto eccessive e maliziose nei confronti di Perla: “Fondamentalmente stanno ancora insieme. Si rimetteranno insieme, si vede. Da come si comporta lui e da come si comporta lei”.