Gerry Scotti si commuove per papà Francesco a C’è Posta: “Non sarei mai riuscito a fare ciò che hai fatto tu”

La puntata di C’è Posta per Te di sabato 14 febbraio regala un momento di forte commozione. Al centro dello studio c’è Francesco, un uomo che nella vita ha conosciuto la fatica del cantiere e il dolore della perdita della moglie. A chiamarlo sono le sue quattro figlie – Mary, Irene, Chiara e Selenia – decise a ringraziarlo per non averle mai lasciate sole, trasformandosi per loro in un porto sicuro. Per farlo, hanno invitato il suo idolo di sempre, Gerry Scotti.

La storia di Francesco a C'è Posta

Maria De Filippi racconta la sua storia. Dopo la scomparsa di sua moglie, Francesco non ha avuto il tempo di elaborare il lutto: doveva correre a lavorare come muratore per mantenere la famiglia, per poi tornare a casa e mettersi ai fornelli, fare il bucato e rimboccare le coperte alle sue bambine. "Non le hai mai lasciate sole", ricorda la conduttrice, descrivendo un uomo capace di nascondere la stanchezza dietro una favola raccontata prima di dormire. Un sacrificio silenzioso che le figlie hanno voluto onorare chiamando il conduttore che Francesco guarda ogni sera in TV.

L'omaggio di Gerry Scotti: "Tu sei il vero super uomo"

L’ingresso di Gerry Scotti è segnato da una profonda commozione. Il conduttore, visibilmente toccato, si è seduto accanto a Francesco portando con sé sette lecca-lecca per i nipoti dell'uomo e ha voluto dedicargli un discorso che ha colpito dritto al cuore del pubblico: "Sapevo dei nipoti e che i lecca-lecca sono aumentati. Ti devo dire una cosa: con il mio carattere, nella mia vita non sarei mai riuscito a fare nulla di ciò che hai fatto tu. Ti vedo così sereno, mentre oggi la società va alla ricerca del super uomo o del personaggio che eccelle".

Il conduttore ha poi fatto un paragone con i grandi della terra e della cronaca, citando primi ministri o piloti che lasciano la carriera per la famiglia: "Queste sono le decisioni che dimostrano la forza di un uomo". Non è mancato un momento di autoironia, tipico del conduttore, per omaggiare la fatica fisica di Francesco: "Io cammino anche male, ho la fortuna di fare il presentatore. Se avessi dovuto fare il muratore come te, oggi sarei disoccupato". Parole che hanno scatenato le risate dello studio, prima di lasciare spazio a un lungo abbraccio tra Francesco e le sue figlie.