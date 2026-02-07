Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Gerry Scotti risponde ai complottisti a La Ruota della Fortuna: “Sui social se ne dicono di tutti i colori”

Gerry Scotti risponde ai complottisti durante La Ruota della Fortuna: “Sui social se ne dicono di tutti i colori”. Il conduttore ironizza sulle teorie complottiste e sulla polemica Corona.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
338 CONDIVISIONI
Immagine

Sabato 7 febbraio, durante la puntata de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha scelto l'arma dell'ironia per rispondere sia alle polemiche scatenate da Fabrizio Corona sia ai complottisti del web. E lo ha fatto nel momento più delicato del gioco, La Ruota delle Meraviglie, la fase finale che decide le sorti del concorrente.

Rivolgendosi a Samira Lui, la campionessa di puntata, Scotti ha esordito con un'affermazione che suonava come un riferimento neanche troppo velato alle vicende degli ultimi giorni: "Ehi, sui social se ne dicono di tutti i colori e io e te ne sappiamo qualcosa…".

I complottisti della ruota: "Guarda in giù perché ci sono le cifre"

Ma Scotti non si è fermato qui. Ha colto l'occasione per smontare con garbo un'altra delle tante teorie complottiste che circolano sul web riguardo al suo programma.

Leggi anche
Gerry Scotti a Samira Lui: "Dica che abbiamo dormito separati altrimenti ci scrivono delle robe che non ha idea"

"Ho visto un reel di una signora che dice che io guardo in giù verso le sfere della ruota perché ci sono scritte le cifre dentro le buste o perché c'è un monitor", ha raccontato il conduttore, con quel tono tra il divertito e l'incredulo di chi ha visto davvero di tutto.

Poi, rivolgendosi direttamente a Samira Lui, ha chiesto: "Puoi confermare che non ci sono le cifre e non c'è un monitor?". Un invito a smentire sul campo le fantasiose ricostruzioni che circolano sui social, coinvolgendo la concorrente stessa come testimone della trasparenza del gioco.

"Poi voglio vedere cosa scrivono ancora"

A chiudere il cerchio, una battuta finale che la dice lunga sul suo stato d'animo: "Poi voglio vedere cosa scrivono ancora". In pochi secondi, Gerry Scotti è riuscito a fare quello che pochi conduttori avrebbero saputo fare con altrettanta naturalezza: rispondere alle polemiche senza nominarle direttamente, smontare le teorie complottiste senza perdere il sorriso, mantenere il controllo del programma, sorridere e far sorridere soprattutto a casa.

Programmi TV
338 CONDIVISIONI
Immagine
Rai riflette sul futuro di Petrecca dopo il disastro della cerimonia olimpica
Il film horror di Paolo Petrecca telecronista della cerimonia olimpica, la Rai ha già perso questi giochi
Andrea Parrella
L'amara reazione di Ghali dopo la cerimonia: "Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo"
USIGRai boccia la telecronaca di Petrecca: "Che figuraccia, completamente inadatto. Sua iniziativa fallimentare"
Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey: la reazione alla gaffe di Petrecca
Gaffe di Rai 1 durante l'apertura delle Olimpiadi 2026: gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De Angelis
Clamoroso boom di ascolti: 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di share
Mariah Carey canta in italiano: il segreto della sua pronuncia svelato nel gobbo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views