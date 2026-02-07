Gerry Scotti risponde ai complottisti a La Ruota della Fortuna: “Sui social se ne dicono di tutti i colori”

Sabato 7 febbraio, durante la puntata de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha scelto l'arma dell'ironia per rispondere sia alle polemiche scatenate da Fabrizio Corona sia ai complottisti del web. E lo ha fatto nel momento più delicato del gioco, La Ruota delle Meraviglie, la fase finale che decide le sorti del concorrente.

Rivolgendosi a Samira Lui, la campionessa di puntata, Scotti ha esordito con un'affermazione che suonava come un riferimento neanche troppo velato alle vicende degli ultimi giorni: "Ehi, sui social se ne dicono di tutti i colori e io e te ne sappiamo qualcosa…".

I complottisti della ruota: "Guarda in giù perché ci sono le cifre"

Ma Scotti non si è fermato qui. Ha colto l'occasione per smontare con garbo un'altra delle tante teorie complottiste che circolano sul web riguardo al suo programma.

"Ho visto un reel di una signora che dice che io guardo in giù verso le sfere della ruota perché ci sono scritte le cifre dentro le buste o perché c'è un monitor", ha raccontato il conduttore, con quel tono tra il divertito e l'incredulo di chi ha visto davvero di tutto.

Poi, rivolgendosi direttamente a Samira Lui, ha chiesto: "Puoi confermare che non ci sono le cifre e non c'è un monitor?". Un invito a smentire sul campo le fantasiose ricostruzioni che circolano sui social, coinvolgendo la concorrente stessa come testimone della trasparenza del gioco.

"Poi voglio vedere cosa scrivono ancora"

A chiudere il cerchio, una battuta finale che la dice lunga sul suo stato d'animo: "Poi voglio vedere cosa scrivono ancora". In pochi secondi, Gerry Scotti è riuscito a fare quello che pochi conduttori avrebbero saputo fare con altrettanta naturalezza: rispondere alle polemiche senza nominarle direttamente, smontare le teorie complottiste senza perdere il sorriso, mantenere il controllo del programma, sorridere e far sorridere soprattutto a casa.