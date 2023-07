Gerry Scotti: “Non mi spiego gli addii di Barbara D’Urso e Belen, spero di rivederle in onda” Nel corso di un’intervista per il settimanale “Chi”, il grande conduttore – pronto a tornare con sei show – commenta le uscite da Mediaset di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez.

Gerry Scotti è pronto ad affrontare una nuova sfida professionale per la prossima stagione di Mediaset. Una stagione che lo vede "farsi in sei", perché tanti sono i programmi che avrà in conduzione in una stagione che ha visto cambiare di molto i volti del Biscione. Nel corso dell'intervista con Valerio Palmieri per il settimanale "Chi", il grande conduttore infatti commenta le uscite di Barbara D'Urso, Belen Rodriguez e Paolo Bonolis.

Le parole di Gerry Scotti

Nel corso della intervista, Gerry Scotti racconta di non riuscire a trovare una spiegazione per gli addii di Belen Rodriguez e Barbara D'Urso: "Non me li so spiegare così come non mi so spiegare i casi di Giletti e di Fazio. Le dico, però, che il mercato dei conduttori è come il mercato dei calciatori: è normale che ci siano degli avvicendamenti, dei cambi di casacca. Spero di rivedere tutti in onda, magari non proprio la domenica". Che sarebbe la destinazione principale dei suoi show. E su Paolo Bonolis: "Voi sapete benissimo che Paolo ogni due anni annuncia che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo, lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa come rivendicazione. E poi magari lo ha detto alla fine delle registrazioni di Ciao Darwin, un programma molto impegnativo. Io non gli credo mai quando dice che vuole lasciare".

I programmi che condurrà Gerry Scotti da settembre

Ma quali sono i programmi che Gerry Scotti condurrà nella prossima stagione? Uno tra tutti, "La ruota della fortuna". Per Mediaset si tratta di un grande ritorno: il programma che fu di Mike Bongiorno. Come dice il conduttore: "Tornerà sotto Natale. Sarà un regalo per tutti, anche per me e per i miei 40 anni di carriera come per i 100 di Mike. Ma non amo le commemorazioni, sarà un programma studiato per i tempi, non so nemmeno se ci sarà una valletta". Tra gli altri aprogrammi, invece, "Io canto" è un altro ritorno. Poi "Lo show dei record", "Tu sì que vales", "Caduta Libera" e, ovviamente, "Striscia la notizia".