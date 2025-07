Gerry Scotti ha lasciato Tu Si Que Vales, cosa gli ha detto Maria De Filippi quando lo ha saputo

Gerry Scotti ha detto addio al suo ruolo di giudice a Tu Si Que Vales dopo 10 anni per dedicarsi altri progetti televisivi, tra cui La Ruota della Fortuna, per la prima volta in onda nell’access prima time. Il conduttore ha spiegato cosa gli ha detto Maria De Filippi a proposito dell’addio.

La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti continua a registrare ottimi ascolti. Nella prima settimana di messa in onda, per la prima volta nella fascia dell'access prime time, il programma non è mai sceso al di sotto del 21%. Un ottimo risultato in fatto di ascolti, anche se la ‘competizione' si vedrà a settembre, quando su Rai1 tornerà Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il conduttore ha però chiarito che il suo obbiettivo non è mai stato quello di superare i numeri del collega, che ormai può fare affidamento su un pubblico consolidato.

Cosa ha detto Maria De Filippi sull'addio di Gerry Scotti a Tu Si Que Vales

Per concentrarsi su La Ruota della Fortuna e su altri impegni televisivi, Gerry Scotti ha deciso di lasciare il suo ruolo di giudice a Tu Si Que Vales dopo 10 anni. Ritirando il premio Moige 2025, ha spiegato il motivo della decisione: "Sono stato chiamato a fare tantissimi progetti e sento il bisogno di dedicare più tempo alla mia salute, alla mia famiglia, ai miei nipoti e a prendermi una vacanza". Il conduttore ha spiegato che la prima persona con la quale si è confrontato è stata Maria De Filippi, collega e amica, a sua volta giudice dello show di Canale 5 fin dall'inizio. "Eravamo molto dispiaciuti e ci siamo detti: "Speriamo che il risultato valga il sacrificio". Dopo l'accoglienza che ha ricevuto la Ruota della Fortuna, Maria mi ha detto "ne è valsa la pena", ha raccontato al settimanale Chi.

Il successo de La Ruota della Fortuna e la sfida con Affari Tuoi

Nei mesi estivi Gerry Scotti è in onda su Canale 5, nella fascia dell'access prime time, con La Ruota della Fortuna. Il quiz che conduce insieme a Samira Lui sfida agli ascolti tv Affari Tuoi, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1 e condotto da Stefano De Martino. "Prenderei la sua età perché significherebbe rifare la mia carriera", ha confessato Scotti. E ha poi aggiunto scherzando: "Viene da Amici, ha studiato con Maria De Filippi. Diciamo che ha frequentato buone scuole".

Gerry Scotti potrebbe non riuscire a superare Affari Tuoi in fatto di ascolti ma, come aveva confidato in un'intervista al Corriere della Sera, non sembra essere questa la sua missione ma solo provare a ‘rubare' qualche punto di share: "I pacchi sono il nuovo benchmark di quell’ora. Molti dicono che loro sono come il Psg nel calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace".